„Kauza Danka ukázala, že nás možná všechny sledují.“ Blaha přišel s ohromujícím zjištěním. Stopy vedou k americké vládě

Únik soukromého rozhovoru mezi šéfem slovenské sněmovny Andrejem Dankem a obžalovanou v případu vraždy novináře Kuciaka Alenou Zsuzsovou není žádná náhoda a je na to napojená americká vláda. S takovým tvrzením přišel dnes slovenský poslanec Ľuboš Blaha.

„To, co se stalo s únikem rozhovoru mezi Dankem a paní Zsuzsovou, to je útok na druhého nejvyššího ústavního činitele,” hlásí Blaha ve středečním video poselství.

Politik je přesvědčen, že útok pochází z americké mimovládní neziskové organizace OCCRP: „Kauza telefonátu Andreje Danka ukázala, že nás možná sledují všechny. A kompromitujícími údaji disponuje americká mimovládka OCCRP, napojená na americkou vládu.”

Blaha také uvádí, že k úniku rozhovoru došlo těsně před tamními parlamentními volbami. Ty se budou konat právě za měsíc 29. února.

„Zveřejnění telefonátu ukazuje, že oni nerespektují absolutně nic. Ani soukromí, ani právo,” říká Blaha o Velkém bratrovi.

Ten prý chce, aby se Andrej Kiska stal předsedou slovenské vlády, a udělá pro to cokoliv.

Slovenský poslanec v této souvislosti na závěr klade otázky: Jak je možné, že Američané takto zasahují do slovenské politiky? A co když odposlouchávají i vás? Co když mají kompromitující materiál na každého? Toto je ta svoboda a demokracie, za kterou se cinkalo v 89ém?

Americká mediální neziskovka OCCRP

OCCRP je zkratka od Organized Crime and Corruption Reporting Project (česky - projekt hlášení organizovaného zločinu a korupce). Nezisková mediální společnost byla založena v roce 2006 a má sídlo v USA.

Nyní organizace propojuje 45 neziskových vyšetřovacích středisek ve 34 zemích, desítky novinářů a několik významných regionálních zpravodajských organizací v Evropě, Africe, Asii, na Středním východě a v Latinské Americe.

K členům organizace patří slovenské Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Organizace na své webové stránce v článku z 28. ledna informuje o rozhovoru mezi Dankem a Zsuzsovou a rovněž obviňuje předsedu NR SR ze lži.

Dankovo přiznání

Předseda slovenské Národní rady Andrej Danko ve středu 29. ledna na tiskovce přiznal, že od roku 2013 udržoval komunikaci s Alenou Zsuzsovou, která je obžalovaná v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. V minulosti to ale popíral.

Politik na tiskovce zdůraznil, že šlo o nezávazný flirt a neřešili spolu pracovní záležitosti. Tvrdí také, že se nikdy nesetkali.

„Její identita mě nikdy nezajímala, protože jsem s ní neřešil nic podstatného,” prohlásil předseda Národní rady.

„Neměl jsem ani ponětí v rozhodné době, že tato pro mě virtuální žena se jmenuje Alena Zsuzsová, neznal jsem její cíl,” dodal. Vysvětlil, že v telefonu ji měl uloženou jako Baba z Nových Zámků.

Celá komunikace mezi Dankem a Zsuzsovou byla zveřejněná 28. ledna několika slovenskými zpravodajskými servery včetně Sme, Denník N, Aktuality, Nový čas, .týždeň, TV Markíza, TV JOJ.