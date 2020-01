Chmelár o Trumpově mírovém plánu pro Blízký východ: Není to plán pro mír, je to plán apartheidu

Předseda slovenského hnutí Socialisté.sk Eduard Chmelár se nechal slyšet, že takzvaný „Trumpův mírový plán“ pro Blízký východ je neuvěřitelně arogantní fraškou, za kterou by se měl stydět každý, kdo ji podpoří.

Chmelár na svém účtu na Facebooku sdílel příspěvek, v němž hovoří o tom, že Trumpův plán je spíše plánem apartheidu (politiku rasové segregace, pozn. red.) než plánem pro mír. Celou věc označil za komedii.

„Když americký prezident, který v Senátu čelí impeachmentu, a izraelský premiér, který čelí v Knesetu zbavení imunity za korupci, navrhují krátce před parlamentními volbami v Izraeli dohodu o vzniku palestinského státu, aniž by o tom věděl nějaký Palestinec, je to komedie, kterou ani jeden z nich nemyslí vážně,“ uvedl s tím, že jde navíc o zasahování USA do voleb v Izraeli.

Vlastní plán na apartheid

Politik v příspěvku pak praví, že tedy nejde o žádný mírový plán, ale o uznání ilegální izraelské kolonizace a odmítnutí palestinských práv.

„Takové chování mír ohrožuje. Třicet let po pádu jihoafrického apartheidu Trump a Netanjahu představují svůj vlastní plán na apartheid se segregovanými osadami osídlenými výlučně Židy a postavenými na ukradené palestinské půdě,“ tvrdí.

„Americký Washington Post zase označil návrh za „podmínky pro palestinskou kapitulaci“. Je proto zcela pochopitelné a přirozené, že prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás řekl plánu „tisíckrát ne“. Palestina není na prodej,“ podotýká Chmelár.

Chmelár o slovech Čaputové

A takový názor nesdílí jen Chmelár. Podle jeho slov totiž i nejstarší izraelský deník, levicově orientovaný Haaretz, píše, že je to nebezpečný a historicky ten nejhorší návrh, jaký byl kdy Palestincům nabídnut. Prý totiž sleduje jen zájem Izraele a nebere ohled na dosavadní mezinárodní dohody.

Kromě toho se politik zmínil i o projevu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, který pronesla u příležitosti 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim na konferenci v Jeruzalémě. Podle něj šlo o silné poselství o potřebě obezřetnosti vůči projevům nenávisti a diskriminace.

„Vřele s ní souhlasím a sám rád cituji svého oblíbeného izraelského spisovatele Amose Oza, že holocaust začal slovem. Řekla to však na půdě státu, který odmítá uznat arménskou genocidu,“ míní.

Podotýká však, že je rád, že nejvyšší představitelka pozvala izraelského prezidenta na návštěvu Slovenska. Domnívá se totiž, že by Slovenská republika měla udržovat a prohlubovat přátelské vztahy se všemi národy a státy světa, které o to projeví zájem. Uvedl však, co od toho očekává:

„Zároveň však očekávám, že stejně jako při přijetí čínského ministra zahraničí, i zde bude důsledná a otevře otázku dodržování lidských práv Palestinců. Stejně tak očekávám, že Trumpův plán odmítne. Neboť Slovensko se svou historickou zkušeností a historickou pamětí nemůže být lhostejné vůči potlačování práv malých národů, dokonce by se tato agenda měla stát jedním z hlavních pilířů naší zahraniční politiky,“ podotkl.