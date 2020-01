Blaha okomentoval trestní stíhání proti své osobě: Policie opět vstupuje do předvolební kampaně a je to skandál

Dnes jsme informovali o tom, že vyšetřovatel NAKA zahájil trestní stíhání vůči poslanci Směru-SD Ľubošovi Blahovi, a to kvůli fotografii, na níž Blaha drží v ruce symboly komunismu - červenou hvězdu se srpem a kladivem. Nyní se k celé věci vyjádřil sám politik.

Dotyčný na sociální síti sdílel příspěvek, v němž se pomocí několika věcných poznámek snaží vysvětlit, oč se vlastně jedná. Hned v úvodu píše, že už kvůli stíhání telefonoval asi s deseti novináři, a je to prý veliká zábava.

Policie opět vstupuje do předvolební kampaně a je to skandál

Politik uvádí, že bezpečnostní složky již podruhé vstoupily do předvolební kampaně s útokem vůči politikům Směru-SD, a to za jejich názory. Označil to za skandál.

„Něco takového, že pronásledují levicové politiky za jejich názory, se zcela běžně děje v totalitních a fašistických režimech, ale v demokratické společnosti je to skandál,“ míní.

Rovněž poukazuje na to, že Evropský soud pro lidská práva již dávno rozhodl o tom, že používání tzv. komunistických symbolů nelze kriminalizovat. Důvodem má být to, že mají řadu významů, včetně boje za spravedlivější svět a jednotu dělníků a rolníků.

„Pokud to soudruh Dostál neví, měl by vrátit titul. Je to ostuda, ale nic jiného od duševních liliputů z OKS a SaS neočekávám. Ale pokud tyto základní právní záležitosti neznají vyšetřovatelé NAKA, pak je to zjevná nekompetentnost a závažné selhání bezpečnostních složek,“ míní s tím, že možná jde o politický záměr.

NAKA to už jednou smetla ze stolu

Uvádí také, že za tu stejnou věc jej už NAKA vyšetřovala a řízení zastavila, protože je to právně bezpředmětné. „Proč tedy před volbami takto politicky útočí? O co jde?“ ptá se.

V souvislosti s trestním stíháním dále píše, že pokud chtějí vyšetřovatelé NAKA nahánět všechny, co používají srp a kladivo, tak ať trestně stíhají například Rakousko jako stát. A trest by si určitě zasloužil i Heineken za červenou hvězdu na plechovkách od piva. „Bože, jsou tak směšní,“ baví se politik.

Útok proti osvoboditelům od fašismu a politický teror

„Nejsmutnější je, že tímto útočí na symbol Rudé armády, která nás osvobodila od fašismu. Tohle je útok na všechny ty hrdiny, co umírali za naši svobodu,“ píše.

Podle něj se však dá pochopit, že se takto sníží liberální fašisté z OKS. Šíří tak nenávist proti Rusku, podobně jako kdysi jistý Adolf, podotýká Blaha. „Ale že i NAKA?“ ptá se.

Stojí si tak za názorem, že takové politické zastrašování jen podkopává demokracii a svobodu slova na Slovensku. Rovněž to považuje za projev liberálního teroru, který spustili politici OKS, čímž se vystavili podezření z totalitních a fašistických tendencí.

„Přátelé, mohou mě pronásledovat, mohou mě kriminalizovat, mohou mě lynčovat. Ale pravdu nikdy neporazí. Jsou zoufalí, protože rosteme,“ napsal závěrem.

Trestní stíhání Blahy

Informace o zahájení trestního stíhání se objevily na facebookovém účtu slovenského poslance za SaS, Ondřeje Dostála. Dotyčný na sociální síti píše, že je trestní stíhání vedeno „pro zločin šíření extremistického materiálu a souběžně s přečinem projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačování základních práv a svobod“.

Kontroverzní fotografie

Blaha se danou fotografií pochlubil dne 10. prosince 2019 na své sociální síti. U této příležitosti vysvětlil, že hvězdu se srpem a kladivem dostal od Roberta Fica ke svým 40. narozeninám.

„Zjevně ví, co mě potěší. Děkuji Ti, šéfe, fakt jsi mě potěšil, Viva la revolución,“ okomentoval dar Blaha.