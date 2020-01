Čaputová prohlásila, že Kotlebu premiérem nejmenuje. Kisku ale ano

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová se nechala slyšet, že sestavením vlády nepověří nikoho, kdo je, nebo by byl v době sestavování, obžalován z trestného činu. Uvedla to v jednom z rozhovorů, na který poukazovala na svém Facebooku.

Slovenská hlava státu uvedla, že s blížícími se volbami otázky o tom, koho pověří sestavením vlády, zajímají stále více lidí. Rozhodla se tak, že poskytne obsáhlý rozhovor Denníku N, v němž se této tematice více věnuje.

Řeč tak v tomto kontextu přišla například na to, že Čaputová loni v únoru v anketě Deníku N jako jediná z kandidátů na otázku, zda by jako prezidentka přijala zástupce ĽSNS do parlamentu v případě jejich zvolení, jednoznačně odpověděla, že ne. Novinář Denníku N narážel na to, že prezidentka nedávno řekla, že by po volbách přijala Mariána Kotlebu, kdyby vyhrál, a že by jmenovala vládu, která by vznikla s podporou jeho strany. Nyní jej zajímalo, co se na jejím názoru změnilo.

„Za vyjádřením v té anketě si stojím. Ale otázka byla v úplně jiném kontextu. Strana Mariána Kotleby byla tehdy jednou z mnoha a ani zdaleka neaspirovala na první místo ve volbách, umisťovala se na pátém místě. Dnes je situace jiná. A moje odpověď, která se zdá jako posun, se týká pouze případu, kdyby na základě vůle občanů získala ĽSNS nejvíce hlasů. Pouze jako jednu ze stran zvolených do parlamentu bych je nepozvala, to platí,“ uvedla.

Uvedla, že kdyby tedy skončili druzí nebo třetí, neměla by důvod se s nimi setkat a jednat. „.Jediný důvod posunu, pro který bych se s nimi setkala, je, že by ve volbách skončili první,“ zopakovala. Dodala však, že by toto setkání nebylo krokem hodnotové akceptace této strany, nýbrž pouze projevem respektu k vůli lidí, kteří zvolili nejúspěšnější stranu.

Připomněla také, že její vymezení vůči této straně je již dlouhodobě jasné. Hodnotové vymezení se vůči extremistům navíc považuje za samozřejmost.

Již v relaci Na tělo na TV Markíza Čaputová uvedla, že sestavením vlády nepověří nikoho, kdo je, nebo by byl v době sestavování, obžalován z trestného činu. V rozhovoru svůj názor blíže vysvětlila.

„Bavíme se totiž o něčem křehčím, co přesahuje naše mandáty a naše osoby, a to je budování důvěry ve vztahu k institucím. Andrej Kiska dnes obžalovaný není, a pokud by se volby konaly dnes a vedl by vítěznou koalici, za premiéra bych ho jmenovala. Víme však, že na rozdíl od něj dnes Marián Kotleba obžalovaný je,“ uvedla.

Kiska dle ní navíc podniká všechny právní kroky k očištění svého jména. V rozhovoru pak ještě dodala:

„To však neznamená, že by ode mě dostali pověření k sestavení vlády. Neboť, jak jsem řekla v Markíze, koaliční potenciál ĽSNS je podle vyjádření všech ostatních stran nulový.“

Ještě jednou uvedla, že nikdy netvrdila, že by Kotlebu pověřila sestavením vlády, pouze prý opakovala, že by se s představitelem této strany nebo jiné strany, která by skončila první, setkala. „Pokud by volby vyhrál například Směr a hrozilo by, že vytvoří vládu s ĽSNS, což premiér Pellegrini na mé opakované otázky vylučuje, udělala bych jako prezidentka vše proto, aby vláda s účastí ĽSNS nevznikla,“ doplnila.

Dle svých slov tak nemůže ignorovat vítěznou stranu. „Přesně tak. A je třeba připomenout, že skutečným vítězem voleb je ten, kdo je schopen dosáhnout parlamentní většiny, a tedy sestavit vládu s většinovou podporou. Pouze s ním bych jednala o pověření sestavit vládu. Dosavadní ústavní zvyklostí je, že se prezident alespoň setkal s představitelem strany, která získala nejvíce hlasů, i když ho nemusel pověřit sestavením vlády,“ řekla k věci závěrem.

Připomeňme, že parlamentní volby na Slovensku se budou konat v sobotu 29. února 2020.