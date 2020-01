„Nikdy se nebudu stydět za červenou hvězdu, srp a kladivo.“ Blaha dráždí NAKU další fotografií se symboly komunismu

Slovenský poslanec za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha čelí trestnímu stíhaní kvůli fotografii, na níž drží v ruce symboly komunismu - červenou hvězdu se srpem a kladivem. Současnou situaci považuje za zneužívání pravomoci veřejného činitele v politickém souboji. Oznámil to ve svém novém příspěvku a přidal další fotografii se symboly komunismu.

Ľuboš Blaha zveřejnil na svém facebookovém profilu selfie, kde na sobě má bílé tričko s obrázkem červené pěticípé hvězdy se zkříženým srpem a kladivem. Prsty drží ve tvaru písmene V, a to je „V jako Venceremos“, vysvětluje Blaha v příspěvku. Reaguje tím na včerejší zprávu o zahájení trestního stíhání, které je proti němu vedeno „pro zločin šíření extremistického materiálu a souběžně s přečinem projevu sympatií k hnutí, směřujícímu k potlačování základních práv a svobod“.

Již dříve politik na Facebooku označil za skandál to, že bezpečnostní složky již podruhé vstoupily do předvolební kampaně s útokem vůči politikům Směru-SD, a to za jejich názory.

„Tento pán a jeho kolegové mají v rukou všechny případy extremismu, je náhoda, že dnes jdou po Blahovi, i když už v minulosti NAKA prakticky totožné trestní oznámení odmítla? Není to osobní vendeta? Není to zneužití pravomoci veřejného činitele? Není to politický útok?“ ptá se poslanec.

Blaha píše, že „v takové strašné svobodě a demokracii se člověk musí bát projevit svůj názor“, protože může být stíhán za to, že je levičák, váží si Rudé armády a chce chránit dělníky před vykořisťováním.

„Za tento brutální ‚ideozločin‘ lze očekávat, že vás budou terorizovat kukláči jistého pana prokuratura. Buď si liberál, nebo budeš trpět. Ty a tvá rodina,“ prohlásil.

Popsal, co může být dále: „Vezmou vám počítač, fotky, cokoliv.” A po kauze telefonátu mezi šéfem slovenské sněmovny Andrejem Dankem a obžalovanou v případu vraždy novináře Kuciaka Alenou Zsuzsovou je Blaha přesvědčen, že všechny soukromé údaje dostane k dispozice americká mediální neziskovka OCCRP.

„A jak to už na Slovensku chodí, ti všechno, co najdou, rádi využijí v politickém boji. Posunou konkurenci. Posunou liberálním médiím,“ popsal Blaha.

„Vím, že pravda je na mé straně. Bojuji za správnou věc. Ale to ještě neznamená, že se na mně nemůže vybourat mstivý prokurátor a jeho kamarádi. Mohou mě terorizovat, mohou mě pronásledovat. Na Slovensku je možné všechno. A toto se rodince věru nevysvětluje snadno. Ale nic jiného nám nezbývá, než bojovat za naši pravdu,“ prohlásil.

Na konci příspěvku poslanec uvedl, že bude vždy bojovat za pravdu.

Dodal, že touto fotografií posílá revolučně pozdravy na NAKU a speciální prokuraturu.

„Nikdy se nebudu stydět za červenou hvězdu, srp a kladivo. Nikdy nepřestanu děkovat komunistům za dobro, které tu vybudovali po válce. A nikdy nepřestanu děkovat Rudé armádě za to, že nás osvobodila od fašismu,“ uvedl.

Příspěvek už získal obrovskou podporu uživatelů, má přes 500 komentářů a 400 sdílení.