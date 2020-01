Pellegrini: Dva Slováci čekají na cestu domů z Číny. Po příletu půjdou do karantény

Slovenský premiér Peter Pellegirini (Směr-SD) v pátek informoval, že spolu s dalšími Evropany se z Číny mají do Evropy vydat dva slovenští občané, kteří mohou mít koronavir. Po přejezdu mohou skončit v karanténě.

Letadlo se dvěma slovenskými občany přistane na jednom z evropských letišť. Nejspíše ve Frankfurtu, nebo ve Varšavě. Odtud budou převezeni speciálními sanitními vozy na Slovensko.

Po návratu budou umístěni na 14 dní do karantény ve Fakultní nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banské Bystrici. Pellegrini však věří, že příznaky koronaviru nemají. Pokud se ale projeví ještě před odletem, budou ošetřováni v nemocnici v Číně.

„Tito dva Slováci už čekají na let do Evropy, který by měli absolvovat s dalšími Evropany,“ uvedl Pellegrini. „Zatím není potvrzeno, že by měli projevy této nákazy a pravděpodobně se budou moci vrátit domů,“ poznamenal.

Pokud se ale nemoc potvrdí, tak musí Slovensko okamžitě informovat Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Ta ve čtvrtek vyhlásila stav globální zdravotnické nouze.

„Okamžitě bychom museli informovat WHO o potvrzení výskytu na našem území, poslat přesnou genezi o těchto pacientech,“ vysvětlil další postup premiér.

Další podezřelí

Ve čtvrtek se do nemocnice v Žilině přihlásili dva muži, kteří mají podezření na koronavirus. Jejich testy byly odeslány do laboratoře a nyní se čeká na výsledky analýzy. Mezitím pacienti byli podle slov Pelegriniho přemístěni do Univerzitní nemocnice Martin (UNM).

Oba pacienti byli tři týdny na pracovní cestě v Číně, asi 1 500 kilometrů od epicentra epidemie.

„Přiletěli přes Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanem, odkud přicestovali na Slovensko autem. Během letu pociťovali malátnost, škrábání na průdušnicích a nechali se již ve Frankfurtu prohlédnout zdravotníky. Protože nevykazovali závažné známky akutního respiračního onemocnění, doporučili jim cestovat domů a nechat se vyšetřit. Po příjezdu do Žiliny navštívili urgentní příjem. Odtud je, vzhledem k cestovatelské anamnéze, transportovali za přísných karanténních podmínek do UNM,“ uvedla mluvčí nemocnice Lenka Zelná.

Doposud se žádný případ nákazy koronavirem na Slovensku nepotvrdil. V Číně však má nemoc již 213 obětí. Přes devět a půl tisíce bylo nakaženo. Rusko a Mongolsko uzavřely své hranice s Čínou a světové letecké společnosti ruší lety nejen do postižených oblastí, ale v některých případech i do samotné Číny.

V Německu byl mezitím potvrzen již pátý případ nákazy koronaviru. V Evropě byla nemoc zaznamenána i ve Francii, Itálii, Finsku a Velké Británii. Mezitím dochází k evakuaci cizích občanů z Číny. Na převoz domů čeká i pět Čechů. České ministerstvo zahraničí vyjednává o jejich evakuaci s francouzskými úřady. Paříž hodlá do Číny vyslat dvě letadla pro vlastní občany. Češi by tak mohli letět s nimi.