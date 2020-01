„Znaky, které souvisí s osvobozením Československa, nejsou zločinem.” Fico natočil video u pomníku hrdinům Rudé armády

Fico se rozhodl, že celou věc nenechá jen tak a že na věc bude reagovat. U této příležitosti tak na sociální síti sdílel video, v němž o celé věci hovoří.

„Vážení přátelé, jsem velmi rozčarován z toho, že prokuratura dala pokyn k zahájení trestního stíhání, pokud je o zločin, který měl spáchat můj kolega, poslanec Národní rady SR, Ľuboš Blaha,“ začíná své video Fico.

Měli bychom přestat bláznit

Stranický šéf pak vysvětluje, v čem měl tento „zločin“ spočívat. Specifikuje přitom, že dané symboly, které celou věc spustily, jsou vlastně dárkem, který on sám Blahovi přivezl z Ruska k jeho 40. narozeninám.

„Já si myslím, že bychom měli přestat bláznit. To přece není normální, abychom popírali historii a dnes se chovali ke znakům, které jsou spojené s osvobozením Československa a Slovenska jako k něčemu, co je zločin,“ řekl.

„A co teď? Má sem dojet prokurátor s nějakým kladivem a nějakým bagrem a tohle celé zbourat?“ ptá se a dodává: „Prosím, mějme už rozum!“

Fico také podotkl, že na videu stojí v Banské Bystrici na tamním náměstí, kde lidé také mohou vidět zmiňované symboly, tedy srp a kladivo.

Ve videu dále zaznělo, že tisíce ruských vojáků zemřely při osvobozování Slovenska a Československa. Vyzývá tak, aby lidé měli k těmto hrdinům úctu.

„Nedělejme takový cirkus. Jsem velmi rozhořčen a je mi líto, že má takhle fungovat předvolební kampaň. Že dokonce haníme i to, co by pro naši krajinu mělo být svaté,“ řekl závěrem.

Pod jeho příspěvkem se okamžitě strhla vlna diskuze. Lidé s jeho názorem vesměs souhlasili a podivovali se nad tím, co se to v dnešní době děje. Uvedli, že je to „postavené na hlavu“.

„Nikdy bych nepomyslela, že se dožiji toho, že jednoho dne budou trestat někoho za znak kladiva se srpem, hm... No, co už. Změnil se režim, změnilo se i myšlení a převlékly se kabáty!“ napsala jedna uživatelka.

„Je to trapná fraška. Já se jen bojím, jaký hon na čarodějnice tady bude, když se ti trotlové dostanou k moci,“ podotkl další.

Vyjádření Blahy

Další celou věc označili za, „protože se nebojí vzdorovat liberální zvrácené mašinérii“.

Nedávno se k celé situaci vyslovil i její hlavní aktér. Blaha uvedl, že bezpečnostní složky již podruhé vstoupily do předvolební kampaně s útokem vůči politikům Směru-SD, a to za jejich názory. Označil to za skandál.

„Něco takového, že pronásledují levicové politiky za jejich názory, se zcela běžně děje v totalitních a fašistických režimech, ale v demokratické společnosti je to skandál,“ míní.

Rovněž poukazoval na to, že Evropský soud pro lidská práva již dávno rozhodl o tom, že používání tzv. komunistických symbolů nelze kriminalizovat. Důvodem je to, že mají řadu významů, včetně boje za spravedlivější svět a jednotu dělníků a rolníků.