„Sluníčkářský Štrasburk mi chybět nebude.“ Blaha shrnul svoji práci v Radě Evropy

Na začátku videa ukazuje Blaha budovu Parlamentního shromáždění Rady Evropy a vysvětluje, že právě v ní působil dva roky jako vedoucí slovenské parlamentní delegace a rok jako místopředseda Parlamentního shromáždění. Uvedl, že se nyní se Štrasburkem loučí a chce uvést krátkou bilanci.

„V první řadě jsem v Radě Evropy bránil Slovensko. Pamatujete si, jak po vraždě Kuciaka přijímali v Evropském parlamentu rezoluce, jak nás tu pomlouvali poslanci za KDH, jak z nás dělal Kiska v zahraničí mafiánský stát? Tehdy jsem se postavil ve Štrasburku v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a bránil jsem svoji vlast,“ tvrdí ve videu Blaha.

Dále ve videu následuje prostřih, který zachycuje poslance, jak hovoří anglicky v Radě Evropy. „Podle mých vědomostí žádná jiná vláda v Evropě neuskutečnila tak zásadní změny po smrti novináře nebo opozičních politiků, jako to učinila slovenská sociálnědemokratická vláda.

Média na Slovensku

Poté Blaha pokračuje a říká, že liberálové do Slovenska „kopali“, když tvrdili, že v zemi není dostatečná svoboda médií. „A tak jsem jim vysvětlil, kdo na Slovensku vlastní média,“ uvedl. Podle jeho slov jsou to „špinavé finanční skupiny“, různí milionáři a oligarchové, kteří zneužívají média ve svůj vlastní prospěch.

O ruské delegaci

Ve videu je opět prostřih, na kterém je vidět poslanec, jak anglicky předčítá v Radě Evropy svůj projev. „Na Slovensku média hlavního proudu ve většině případů vlastní buď špinavé finanční skupiny nebo nadnárodní korporace nebo oligarchové propojení na mafii. Z toho logicky vyplývá i informační výstup těchto médií: téměř všechny deníky na Slovensku prosazují typické hodnoty byznysmenů, liberalismus, trhový darvinismus, privatizaci a deregulaci. Jen připomenu, že minulý rok byl na Slovensku zavražděný mladý novinář Ján Kuciak společně se svou snoubenkou a s největší pravděpodobností, vzhledem k vyšetřování, si jeho vraždu objednal byznysmen propojený na mafii, který byl politicky propojený se slovenskou neoliberální opoziční stranou,“ sdělil tedy Blaha.

Podle jeho slov se povedlo v Radě Evropy ubránit dobré jméno i čest Slovenska, a to i přes všechny „nesmyslné útoky Kisky a podobných gaunerů“. Blaha dodal, že je rád, že se povedlo vyjednat spravedlnost i pro ruskou delegaci. Ve svém videu zavzpomínal i na ukrajinské banderovce.

„Když si vzpomenu, jak po mně hulákali ukrajinští banderovci, jak jsem bránil spravedlnost pro Rusy, kterým chtěli vzít hlasovací práva, je to pěkná vzpomínka.“ Do videa zařadil poslanec opět prostřih, kde hovoří o již zmíněné ruské delegaci. Blaha uvedl, že opakovaně požaduje, aby se Ruské federaci vrátila všechna její práva, protože jeho, jako demokrata, zajímá názor obviněné strany. Podle Blahy i tento boj vyhráli, ruským delegátům byla totiž vrácena hlasovací práva. Uvedl však, že tento boj nebyl lehký.

Ve videu rovněž vyzývá, aby si sledující vzpomněli, jak na ně tlačili Američané, a co jim vzkázal. Zde vložil své starší video, ve kterém vyzývá Američany, aby dali „své pracky pryč“ od slovenského parlamentu. Vyzval, aby Američané nešikanovali jiné státy, včetně Ruské federace. Blaha dále poznamenal, že od té doby je pro Spojené státy bezpečnostní hrozbou. Kromě toho i zavzpomínal na svého dědečka. Ten by podle jeho slov, pokud by se toho dožil, byl na Blahu pyšný.

„Pravda je, že se loučím se Štrasburkem rád. Toto město mi chybět nebude,“ sdělil s tím, že je rád, že žije na Slovensku, které označil za jednu z nejbezpečnějších zemí světa.