Slovensku žádný slovexit nehrozí, řekl Pellegrini: Může nastat pouze tehdy, když se k vládě dostanou extremisté

Slovenský premiér Peter Pellegrini se u příležitosti vystoupeni Velké Británie z EU setkal s velvyslancem Spojeného království Andrewem Garthem aby projednali nadcházející změny ve vztazích mezi oběma zeměmi, a to, co mohou očekávat občané Slovenska, kteří zůstali ve Velké Británii.

Premiér zdůraznil, že během následujících 11 měsíců se pro občany Slovenska, stejně jako pro podnikatele, ve vztazích se Spojeným královstvím nic nemění.

„Příštích 11 měsíců platí nulové tarify, nulová omezení,“ uvedl a dodal, že všichni Slováci žijící v Británii se musí zaregistrovat na stránkách britského ministerstva vnitra, protože tehdy budou mít záruku toho, že na ně bude nahlíženo jako na občany EU.

Pellegrini dále prohlásil, že zájmem Slovenské republiky a celé Evropské unie (EU) je co nejdříve dohodnout obchodní vztahy se Spojeným královstvím, protože výměna zboží mezi EU a Spojeným královstvím představuje značný objem.

„Věřím, že tak, jak jsme byli schopni uzavřít dohodu o vystoupení Velké Británie, tak budeme schopni uzavřít dohodu o našich dalších vztazích,“ řekl premiér.

Podle premiéra je důležité, aby si EU zachovala dobré vztahy s Británií i v oblasti bezpečnostní spolupráce.

„Je důležité, aby si naše tajné služby vyměňovaly zpravodajské informace, a týká se to zejména boje proti terorismu či kriminalitě,“ vysvětlil.

Na otázku novinářů, zda Slovensku hrozí odchod z EU, tzv. slovexit, premiér odpověděl: „Shodli jsme se na tom, že se to může stát jen v zemi, kde by se k moci dostali extremistické politické strany. Pokud by se k moci měla dostat ĽSNS, která vyzývá naši zemi, aby vystoupila z NATO.“

Premiér se však domnívá, že Slováci z EU nechtějí vystoupit:

„Nemyslím si, že to hrozí a na Slovensku nejsou nálady na vystoupení z EU. Takže na Slovensku žádný slovexit nehrozí,“ oznámil.

Garth: Spojené království bojovalo za vstup Slovenska do EU

Velvyslanec Garth poznamenal, že Spojené království bojovalo za vstup Slovenska do EU, když jiní váhali.

„Otevřeli jsme naše hranice, kdy jiní je nechali zavřené a dnes je Spojené království jedním z největších obchodních partnerů Slovenska,“ zhodnotil Garth.

Doplnil, že nyní je však čas pro Spojené království odejít z EU, a že je třeba dívat se vpřed na nová partnerství, která Spojené království buduje se Slovenskem a EU.

Británie podle něj určitě nebude bránit tomu, aby v ní Slováci zůstali žít.

„Chceme, aby přibližně 100 tisíc Slováků žijících ve Spojeném království v něm i nadále zůstalo, 57 tisíc z nich se už registrovalo a doufám, že ti, kteří tak neučinili, učiní tak v nejbližších 11 měsících,“ upřesnil Garth.

Připomněl, že členské státy EU a Británie jsou nadále členy mezinárodních organizací a zejména NATO. Mohou tak nadále společně čelit globálním výzvám.

„Spojené království opouští Evropskou unii, ale neopouští Evropu. Toto není konec ale začátek,“ uzavřel velvyslanec.

Brexit s dohodou

Spojené království vystoupilo z EU 31. ledna 2020 o půlnoci. Od tohoto okamžiku vstoupila v platnost dohoda o brexitu, přičemž Británie již nebude státem EU a bude se považovat za třetí zemi.

Evropský parlament (EP) ratifikoval Dohodu o vystoupení Spojeného království z EU ve středu 29. ledna. Za ratifikaci hlasovalo 621 ze 751 europoslanců, 49 bylo proti a 13 se zdrželo. Ratifikace dohody byla poslední překážkou brexitu s dohodou. V případě, že by ji EP neratifikoval, nastal by takzvaný tvrdý brexit.

Přechodné období, jehož cílem je poskytnout občanům a podnikům z EU i Británie více času na přizpůsobení se nové situaci, potrvá do 31. prosince 2020.

Dohoda mezi Bruselem a Londýnem stanoví, že přechodné období, nezbytné pro jednání o budoucím partnerství mezi EU a Spojeným královstvím, se může prodloužit na dobu nejvýše jednoho nebo dvou let, pokud se na tom obě strany dohodnou ještě před prvním červencem 2020. Britský premiér Boris Johnson však tuto možnost opakovaně vyloučil.