Blaha se přiznal, že spáchal ten nejstrašnější zločin, a ironicky uvažoval o komunismu

Momentálně poslanec čelí trestnímu stíhaní kvůli fotografii, na níž drží v ruce symboly komunismu – červenou hvězdu se srpem a kladivem. Již dříve politik prohlásil, že současnou situaci považuje za zneužívání pravomoci veřejného činitele v politickém souboji.

Na úvod nového příspěvku Blaha přichází se svérázným přiznáním ohledně toho, co provedl a kvůli čemu NAKA zahájila trestní stíhání.

„Spáchal jsem ten nejstrašnější ideozločin. Šířil jsem jeden z komunistických symbolů, který odkazuje na beztřídní společnost, v níž nebude chudoby, nerovnosti a vykořisťování,“ prohlásil Blaha.

Ve svém textu se nezdržuje prvků sebeironie.

„Podle všech dostupných filozofických definic je heslem komunismu ‚každému podle jeho potřeb‘. A ano, co může být strašnější a extrémističtější, než chtít, aby všichni lidé měli naplněné své potřeby a žili důstojně a šťastně. No fuj, úplné porušení lidských práv, vždyť co může být horší pro lidská práva, než když má každý člověk naplněné své potřeby,“ poznamenal politik.

Pak autor vyslovuje myšlenku, že komunismus v praxi nikdy neexistoval, přestože 20. století bylo ideály komunismu vícekrát zneužité, což je podle jeho slov odsouzeníhodné.

„Tyto ideály však po staletí ženou vpřed lidi, kteří se odmítají smířit s nespravedlnostmi kapitalismu. Patřím mezi takové lidi a ano, jsem vinen tím, že odmítám chudobu, nerovnost, oligarchii a války. Já vím, úplný extremismus,“ argumentuje své názory Blaha.

V této souvislosti poslanec připomněl, že stejný levicový extremismus vyznávali i další známí světoví „kriminálníci“, například Albert Einstein, Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Diego Rivera, Frida Kahlo, Louis Aragon, Henri Barbusse, Bertold Brecht, Jean-Paul Sartre či Pablo Neruda.

„Myslím, že byste měli rychle kontaktovat Interpol, aby vám pomohl zničit jejich celoživotní dílo, které zjevně směřovalo k podpoře hnutí směřujících k potlačení lidských práv. Začal bych pálením Sartrových knih, pokračoval likvidací Picassových obrazů a na závěr by měl Interpol slavnostně zavrhnout i Einsteinovi teorii relativity,“ pokračoval se svými „doporučeními“ Blaha.

Pak došla řada i na světoznámého umělce, který měl slovenské kořeny, protože se narodil v Pittsburghu rusínským přistěhovalcům z uherské vesničky Miková na Slovensku.

„I na Slovensku mám pár kompliců, které byste měli stíhat. Andy Warhol, který měl slovenské kořeny, kdysi vytvořil slavné dílo Kladivo a srp. Já vím, Warhol už nežije, ale možná byste mohli ve jménu boje proti extremismu nechat zbourat jeho muzeum v Medzilaborcích, tento prašivý stánek Warholova komunismu,“ stojí v dalším „návrhu“, adresovaném speciálnímu prokurátorovi.

Poté zaznělo i téma symboliky komunismu. S odkazem na upozornění předsedy strany Směr-SD Roberta Fica Blaha píše, že Slovensko je poseté červenými hvězdami, a že srp a kladivo se nachází na všech sovětských hřbitovech a památnících ruských osvoboditelů.

„Jako důkaz přikládám náhrobní kameny z hřbitova hrdinů v Žilině, kterým jsem se poklonil před pár týdny. Jo, jo, zločin, přiznávám, jsem recidivista, dělám to opakovaně... Předpokládám, že ve jménu boje proti extremismu budete tyto náhrobní kameny chtít všechny zničit, ale možná by stačilo, kdybyste jen přemalovali ty extremistické srpy a kladiva a na náhrobní kameny namalovali státní vlajku USA, určitě by to byl mimořádný příspěvek do vašeho šlechetného zápasu proti extremistické komunistické ideologii,“ stojí v příspěvku poslance.

Rovněž Blaha radí prokurátorovi, aby po házení Slavína do povětří v boji pro lidská práva, prokurátor nezapomněl na jeho místě postavit Sochu svobody na počest těch, kteří umírali za osvobození země v boji s fašismem.

„Jsem přesvědčen, že vaše spravedlivá mise neskončí na hranicích Slovenska a hned, jak zavřete Blahu, do basy strčíte i stát Rakousko, které si dovolilo mít na státním erbu orlici, která ve spárech drží srp a kladivo. Co si to ti červení Rakušané dovolují dávat si do znaků symboly dělníků a rolníků, extremisté jedni!“ ironicky zuřil Blaha a ukázal další prognózu.

Geografický přehled sousedních zemí Blahy nekončí. Poslanec ukazuje i další příklad země, která má prvky příznačné pro komunistickou symboliku.

„A kdyby jen oni – dokonce i ve Spojených státech amerických se najdou černé ovce, přesněji červené ovce. Erb Kalifornie v sobě obsahuje červenou hvězdu, důkaz přikládám,“ zdůraznil poslanec.

Blaha neskrývá, že dotyčnou symboliku má u sebe v kanceláři, a nejen to. Připomněl i literaturu.

„Zločinný předmět, který šířím, červenou hvězdu se srpem a kladivem, nadále chovám ve své kanceláři v Národní radě Slovenské republiky. Důkaz rovněž přikládám. Spolu s tímto zločinným předmětem u mě naleznete i další extremistické předměty, knihy Karla Marxe, Antonia Gramsciho či dokonce Gustáva Husáka,“ pochlubil se politik.

Dodal, že sám dokonce napsal několik vědeckých extremistických knih, v nichž cituje komunistické autory a hledá alternativu kapitalismu, „což je samozřejmě trestný čin, to všichni víme“.

Zde již ironie Blahy přerostla v sarkasmus.

„Hledat alternativy v demokracii – to je ideozločin toho největšího ražení, asi byste mě měli zavřít rovnou do gulagu,“ podotkl poslanec.