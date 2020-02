Kiskova strana je jen byznys projektem nejbohatších lidí na Slovensku, zuří Blaha

Podle Blahy je strana Kisky stranou milionářů, kteří chtějí ovládnout stát. Ve svém příspěvku podává i vysvětlení. Svých sledujících se ptá, zda již vědí, kdo dělá ve straně Za lidi odborníka na dopravu. Dle jeho slov se jedná o Petera Sádovského.

„A víte, kdo je tento pán? Je ředitelem Slovak Lines, které většinově vlastní HB Reavis. A tady to začíná být zajímavé, protože developeři z HB Reavis půjčili Kiskovi na kampaň 1 milion eur,“ uvádí Blaha.

Podle Blahy je Kiska na HB Reavis propojený již roky. „Pamatujete si ještě, jak Kiska v pozici prezidenta šel poklepat na základní kámen mrakodrapu ve Varšavě? A víte, čí to byl mrakodrap? Firmy HB Reavis. Kosmická náhodička,“ píše poslanec.

Vesmírné náhody

Dále se svých sledujících ptá, zda si pamatují, pro jakou firmu pracovala Kiskova dcera? „Jo, jo, pro firmu HB Reavis. Další vesmírná náhodička,“ upozorňuje Blaha a dodává, že „nyní shodou okolností milion eur pro Kiskovu stranu a potom Sádovský“.

„Ach, ty náhodičky. Vesmír by bez nich nedokázal fungovat,“ dodává.

V další částí svého postu na sociální síti vysvětluje, že firma HB Reavis staví v hlavním městě Slovenska nové autobusové nádraží. Blaha uvádí, že má zjevně záměr dělat byznys v dané oblasti. Dodává, že by se hodil resort dopravy. „A určitě by se hodily i kontakty na mocné primátory a starosty. Mimochodem, pro jakou stranu se upsal primátor Nitry? A pro koho politicky makají Lunterovci?“ ptá se poslanec.

Jde o peníze

Blaha opět poukazuje na jisté „náhodičky“. Dodává, že to však spíše vypadá tak, že si tu některé firmy tvoří prostor pro byznys. Kisku poslanec označil za „strýce“, který možná rád pomůže, jelikož „kamarádi si musí pomáhat“.

Jak píše dále v příspěvku, majitelem oné firmy HB Reavis je Ivan Chrenko, nejbohatší milionář na Slovensku. Dodal, že předběhl i Jaroslava Haščáka z Penty. Podle Blahy mají vlastníci Esetu sice dohromady více peněz, v žebříčku však vystupují samostatně.

„Já jen, že všichni zmínění zde financují liberálně-pravicové strany a liberálně-pravicový tisk. A všichni touží po Kiskovi jako po svém premiérovi, od HB Reavis nebo vlastníka Esetu Zajace dokonce plynou těžké prachy do jeho kampaně,“ píše.

Sestavení vlády

Blaha se v příspěvku dotazuje, komu si lidé myslí, že bude Kiska sloužit, pokud by sestavil vládu. Dle jeho slov bude za ministra dopravy zjevně tlačit Petera Sádovského, který je propojený na HB Reavis. Podle Blahy bude ministrem zdravotnictví někdo z Penty, jelikož to byl odborník z Penty, který psal původně Kiskovi program. Co se týče ministra vnitra, tam Blaha zmínil Veroniku Remišovou, aby „zahladila stopy po jeho daňových podvodech a dalších zločinech“.

Blaha se svým výčtem pokračuje. Uvádí, že Vladimír Ledecký a jeho dcera Vladimíra budou mít na starost sociální věci, kdy peníze půjdou pouze na Romy. Tím podle poslance zahřejí srdce všech lidsko-právních nevládek ze Západu.

Podle Blahy nezaložil Kiska stranu, ale politickou filiálku pro velké slovenské firmy, které chtějí, aby stát ovládali jejich lidé a aby měli byznys.

Láska k lidstvu

„Prachy, prašule, peníze. Budou se kutálet, Kiska bude vzdychat a liberální média budou tleskat. Nebo tu fakt někdo věří, že miliardáři jako Chrenko, milionářské firmy jako HB Reavis nebo Eset a podobné velkopodnikatelské skupiny posouvají peníze do Kiskovy strany jen proto, že se tak nádherně potí?“ ptá se Blaha.

Blaha ironicky poznamenal, že všichni tito „pracháči“ své majetky nabyli jen ze samé lásky k lidstvu, když od rána do večera myslí pouze na dělníky a chudé lidi. Kiskovu stranu Za lidi, kterou ovšem v postu označil za firmu, považuje za hrozbu pro Slovensko.

„A nejen proto, že Kiska je politickou loutkou Velkého Bratra. A i proto, že jsou s největší pravděpodobností politickou loutkou v rukách oligarchů a nejbohatších byznysmenů na Slovensku. Vracejí se Gorily. A chtějí si koupit stát. Kiska je zlo. Čiré zlo. Mafiánské zlo,“ dodal.