Hrnko citoval Limonadového Joe. „Nadchly“ ho k tomu politické rvačky na Slovensku

„Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Asi takto nějak zněla závěrečná hláška z kultovního filmu Limonádový Joe,“ uvedl na začátek svého příspěvku Anton Hrnko a připomněl souboj mezi stoupenci Lidové strany NS a provokatéry, ať už pod vedením Trubana a Mirka nebo Kisky.

Poznamenává, že tento výrok přesně vystihuje podstatu vzájemné korelace mezi stoupenci extrémní pravice a stoupenci extrémního liberalismu.

„Přesně tak, na našich ulicích se setkávají stoupenci krajní pravicové a krajní liberální ‚soldatesky‘, které se vzájemně potřebují jako protony a elektrony. Jeden bez druhého nemůže existovat, zejména, když vlastně nic kromě věci, které si nikdo rozumný na Slovensku nepřeje, nedokáží slovenským občanům nabídnout,“ uvedl.

„Krajní extremistická pravice nám nabízí tři podstatné věci: vystoupení z EU, vystoupení z NATO a degradaci našich ozbrojených sil na neschopnou bojovou sílu bez letectva, které, jak vidíme v posledních válečných konfliktech, je klíčovým prvkem při vedení moderní války! Nyní si kladu řečnickou otázku: Skutečně si Slováci přejí vystoupit z EU? Ano. Má množství chyb, ale je na nás, abychom ty chyby napravovali, ale vylít vodu z vaničky i s dítětem je skutečná perla politického myšlení. Stejně jako umí mi někdo říct, jak dlouhá by byla asi samostatnost Slovenska, pokud bychom byli v tomto prostoru cizorodým prvkem a nebyly ve stejném bezpečnostním svazku jako ostatní státy V4? No a o vojensko- strategických úvahách M. Kotleby je škoda mluvit,“ poznamenal.

Pak Hrnko přichází s dalším varováním. Podle jeho názoru krajní extrémističtí liberálové chtějí především znepřátelit Slovensko s Ruskou federací.

„Skutečně je to náš zájem? Skutečně potřebujeme mít nepřítele jednu z určujících mocností světa. Vzpomeňme si na kauzu Skripal! Sílou moci nás tito lidé tlačili, abychom bezdůvodně trhali naše dobré vztahy s Ruskem! A teď ten gól. Viděli jste, jak si V. Putin vrkal v Berlíně s B. Johnsonem? Měli bychom si uvědomit, že je to jen velmocenské škádlení a hloupí jsou ti, kdo se do něho zapojuje. Oni si odpustí, ale slabým nezapomenou!“ napsal Hrnko.

Pak poukázal na reálné věci v programech dotyčných stran. Jde o přísun velkého množství migrantů na území Slovenska, výstavbu cizích vojenských základen s exteritorialitou jejich osazenstva a navíc Istanbulskou úmluvou se všemi jejími „benefity“.

„Pokud někdo nevidí, jak tyto extremistické strany spolu vrkají jak holoubci, tak jsou slepí! Jeden druhého potřebuje, aby ten druhý mohl vyřadit reálný střed - včetně SNS, který jediný je schopen zabránit na Slovensku nástupu neoliberalismu a všeho, co je s ním spojené,“ uzavřel komentář Hrnko.

Pod příspěvkem se objevily komentáře, v nichž uživatelé sociální sítě vyjádřili podporu.

„Samozřejmě, že samostatní být nemůžeme, na to jsme příliš slabí, ale EU nás táhne do stále větších sraček a přesto se rozsype, potřebujeme se skamarádit s Rusy, pan Danko jde dobrým směrem, ukazuje to i historie, kdo byl pod ruskou ochranou, národní státy se rozvíjely,“ napsala Milena Svihorikova.

„Ani jeden extrém nepomůže Slovensku, ale je velmi smutné, že občané SR se stále více přiklánějí k extremismu a strany, které jsou klidně a extremismus nepodporují, jsou bohužel přehlíženy! SNS navrhla a schválila mnoho kvalitních zákonů, které reálně pomáhají běžným občanům SR! SNS má zdravou vizi i do budoucích let bez extrémních řešení a bez nereálných slibů!“ uvedl Róbert Kapala.