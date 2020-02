Fico se nezdržel a s Kiskou si nebral servítky. „Ať jde do televize a řekne to všem Slovákům! Šokuje mě!“

Fico na své facebookové stránce vyjádřil postoj ohledně přijímání migrantů do zemí Evropské unie. Přidal k tomu i videozáznam svého projevu. Podle šéfa Směru se příčinou evropské imigrační krize stala neprozíravá politika západoevropských států.

„Libye v podstatě jako stát neexistuje. Je to obrovský spor mezi dvěma skupinami v Libyi, co znamená, že Libye nadále zůstala nástupní stanicí pro další a další migranty, kteří přichází ze severu Afriky směrem přes Středozemní moře na jih Evropy a pak do Evropy. Dále máme obrovský problém v Sýrii, máme obrovský problém v dalších a dalších zemích. My (pozn. Směr-SD) ale tvrdíme, že tato forma migrace má především ekonomický charakter,“ uvedl Fico s odvoláním na zprávy o trestních činech imigrantů v evropských státech.

Politik se obává, že strany Visegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) v rámci EU budou čelit dalšímu tlaku v přijímání migrantů. Podle Fica se V4 podařilo vůči Bruselu tvořit významný blok, jehož likvidaci by považoval za velkou chybu.

Dále lídr Směru znovu připomněl pozici Andreje Kisky vůči imigrantům a znovu vyzval Kisku k televizní debatě ohledně tohoto tématu.

„Pro mě je šokující, že člověk, který o sobě říká, že byl prezidentem, tady chce přivítat tisíce migrantů. Pro nás (pozn. Směr-SD) je to absolutně neakceptovatelné, je to nezodpovědné, ten pán netuší, co říká,“ reagoval Fico.

„Pane Kisko, jděte do televize a říkejte Slovákům, že tady chcete tisíce imigrantů. Co to bude znamenat pro tuto zemi,“ řekl Fico a položil otázku, jak by Kiska takovou politiku financoval.

Co vlastně Kiska řekl?

Dříve v pořadu TV Markíza předseda strany Za lidi sdělil, že morální povinností Slovenska jako úspěšné země je pomoct stovkám či tisícům uprchlíků. Zdůraznil, že podporuje přijetí zejména uprchlíků, ale ne migrantů.

„Hovořil jsem o tom, že naší morální povinností jako úspěšné, skutečně úspěšné země je pomoct pár stovkám, možná i tisícům lidí, které utíkají před válkou a násilím. Stejně jako když sem přišlo těch 120 asyrských křesťanů z Iráku, tak musíme pomoct, ukázat, že stejně, když od nás utíkaly desítky tisíc lidí na Západ, tak nyní přijmout pár stovek lidí je podle mě morální povinností,“ řekl Kiska.

Parlamentní volby na Slovensku

30. ledna v reakci na tento výrok Robert Fico vyzval Kiksu k veřejné debatě, kterou Kiska přijal. Vysvětlil ale, že se chce nejdříve potkat na již domluvené debatě 16. února s premiérem Pellegrinim. Kiska má v plánu diskutovat s Ficem o vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, Kočnerovi, Bodorovi, Kašparovi, Kaliňákovi a jiných. Je si jistý, že v debatě Fica porazí.

Slovenské parlamentní volby proběhnou 29. února. Celkově se o 150 míst v Národní radě uchází 25 stran, které nabídly voličům na vybranou z 2 736 kandidátů. Andrej Kiska kandiduje na premiéra a vede nedávno založenou stranu Za lidi. Lídrem kandidátky Směru-SD je současný slovenský premiér Petr Pellegrini.