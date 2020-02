„V těchto volbách jde i o to, jestli pod tlakem USA kapitulujeme,“ Chmelár varuje před nebezpečím ze Spojených států

Podle předsedy by pro Slovensko měl být varováním osud Řecka, které nedávno podepsalo se Spojenými státy americkými vojenskou smlouvu.

„Osud Řecka by pro Slovensko měl být varováním. Levicová vláda Alexise Tsiprase odolávala tlaku Spojených států na uzavření ‚obranné smlouvy s USA‘, která by americké vládě umožnila využívání vojenského vybavení na území Řecka. Když Syriza (pozn. Koalice radikální levice) v létě minulého orku prohrála volby, nový konzervativní premiér Mitsotakis téměř okamžitě podepsal smlouvu s Američany. Ve čtvrtek ji ratifikoval i řecký parlament. Podle ní americká armáda může využívat vojenské zařízení v Řecku a využívat ho na výcvik, tankování, dočasnou údržbu, skladování a reagovat odsud na ‚nouzové situace‘. Washington slíbil, že na oplátku investuje do opravy letišť 12 milionů dolarů…“ uvádí Chmelár.

Pomsta Globsecu

Dále se ptá, jestli to Slovákům něco nepřipomíná ? Podle něj je to přesně ten stejný typ bilaterální vojenské smlouvy DCA, kterou již Spojené státy vnutily zemím na východních hranicích NATO: Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku… „Přesně před rokem jsem odhalil skutečnost, že o podobném typu smlouvy vyjednávají Spojené státy i se Slovenskem a upozornil jsem na to veřejnost… Reakce ministra v demisi Miroslava Lajčáka byla mimořádně emotivní, až zuřívá a nejprve mě obvinil, že lžu, že nic takového neexistuje. Když existenci návrhu této smlouvy potvrdili postupně vlivný odborný časopis Defense News, ministr obrany Peter Gajdoš a následně i Pentagon, místo omluvy začali zpochybňovat vážnost smlouvy,“ pokračuje politik.

Nadále píše, že se propagandisté nestihli domluvit. Zatímco zbrojařský lobbista a dnešní kandidát OĽaNO Jaroslav Naď tvrdil, že smlouvu vlastně navrhlo Slovensko, analytik proamerického think-tanku Globsecu uvedl, že smlouvu navrhly Spojené státy.

„Zástupci Globsecu na sociálních sítích brečeli, že jsem jim zničil ‚rok práce‘ a z pomsty mě zařadili mezi deset největších konspirátorů roku. Jejich metodika byla přímo úchvatná. Jako důkaz použili oficiální tvrzení slovenské a americké diplomacie, která byla několikrát vyvrácená,“ uvádí předseda hnutí Socialisti.sk.

Chmelár se také domnívá, že tragédií slovenské politiky je, že otázka bezpečnosti nejsou při volbách pro voliče důležité.

„Tragédií slovenské politiky je, že zásadní otázky bezpečnosti hrají ve volbách okrajovou úlohu. Proto vznikají paradoxy jako například, že většina Slováků nechtěla integraci do NATO, ale volila strany, které vstup do aliance podporovaly. Dnes je to velmi podobné. Lidé nesouhlasí se zvyšováním zbrojení, s přítomností amerických vojáků na našem území, s obchodní smlouvou s USA, která výrazně sníží kvalitu našich potravin, ale chtějí volit strany, které tohle všechno připouští,“ píše Chmelár.

Na závěr politik píše, že dnes jde skutečně o mír. U nás i ve světě. „Prosím, myslete na to, až půjdete volit, že volbou velkých stran volíte zbrojení, účast ve válkách a pro Slovensko nevýhodné obchodní smlouvy,“ uvádí.

Podle Chmelára jakmile jim dovolíme zabrat letiště, už nikdy je odsud nedostaneme. K tomuto tématu jako příklad uvádí Irák: „Podívejte se, jak arogantně se chovají k suverénnímu rozhodnutí iráckého parlamentu, aby odešli z jejich země.“

Nabídka z USA

O amerických prostředcích na modernizaci letišť Sliač a Kuchyňa se hovořilo v rámci dohody o obranné spolupráci (DCA) s USA. Jejím cílem je umožnit rozšířenou obrannou spolupráci mezi Slovenskou republikou a USA.

Mělo se jednat o investici přibližně ve výši 100 milionů dolarů. Ministerstvo obrany SR v gesci SNS vyjádřilo zdrženlivý postoj k celé záležitosti a nakonec se rozhodlo neúčastnit.