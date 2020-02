„Lidé vědí, že za socialismu se žilo dobře - zavřete je?“ Blaha si tropí žerty z trestního stíhání proti své osobě

Slovenský poslanec za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha poskytl svým čtenářům zprávu o své služební cestě do Nitranského kraje, ale udělal to v ironické formě a všechny své aktivity charakterizoval jako „ideozločiny“ v souvislosti se zahájením trestního stíhání proti němu ve věci „šíření extremistického materiálu“. Co přesně dělal během své návštěvy?