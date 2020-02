Blaha si vystřelil z výsledků průzkumu: Igor Matovič jako předseda vlády? Borat bude mít konečně pokračování

Svůj příspěvek začíná zmínkou o nejnovějším průzkumu, podle kterého by byl lídrem opozice Igor Matovič. „Pokud to liberálové složí, tak bude Matovič předsedou vlády. Zůstává jen doufat, že bude z psychiatrie dostávat pravidelné vycházky, aby mohl vést stát,“ uvádí Blaha.

Zároveň vybízí, aby si lidé představili situaci, že by byl Matovič slovenský premiér.

„Igor Matovič jako předseda vlády – Borat bude mít konečně pokračování. Igorek bude na evropské summity běhat s dřevěnou tabulkou, se kterou šaškoval na tiskovce Směr a bude hulákat, že ho chtějí hodit pod vlak,“ píše poslanec.

Podle Blahy by se tak Slovensko proměnilo na tu „nejvtipnější zemi světa“ s tím, že možná by o tom natočili i nového Borata. Blaha ve svém příspěvku líčí situaci, která by nastala. Uvádí, že Jozef Pročko by se stal předsedou parlamentu, a pokud by ho poslanci neposlouchali, tak je bude mlátit.

„Místo hlasování budeme skákat přes kozu a předvádět kotoul na žíněnce. A Jožka tam kolem nás bude pobíhat a natáček videjka,“ přibližuje svou fantazii Blaha.

Velké zkušenosti

Poslanec píše, že ministrem zahraničních věcí by byl Jaroslav Naď, který učiní ze Slovenska americkou kasárnu, vyhlásí válku Rusku, nad Úřadem vlády bude vát vlajka NATO a resort zahraničí se promění na pobočku americké ambasády. Co se týče ministra vnitra, tam vidí Blaha Lukáše Kyselicu, který „během celých let nevyšetřil Gorilu a kdoví, zda nezamete pod kobereček všechnu špínu na Igora, jehož žena vlastní půlku Trnavy a on si hraje na Jeana Valjeana z Bídníků“.

„Ministrem kultury bude Richard Vašečka, autor výroku, že ‚ejakulát kromě žen uráží Boha‘. Ríša tu zavede středověk, možná obnoví i upalování čarodějnic. Rozhoří se plameny inkvizice, ejakuláty, třeste se,“ poznamenává s nadsázkou Blaha.

Slovensko se mění na…

Podle Blahy by daná vláda postavila do čela SIS Jána Budaja. „Nikdo nemá větší zkušenosti s prací pro tajné služby jako on – co se za socialismu naučíš, ve stáří jako když najdeš,“ komentuje poslanec.

Sám Blaha to označil za „srandu velkou“. Poznamenává s odkazem na OĽaNO, že to má být ta „slavná alternativa“ Směru. Podle Blahových slov Slovensko končí jako stát a mění se na cirkus.

„Ale konečně se k moci dostane obyčejný člověk z lidu, který vlastní jen pár drobností, které vidíte na obrázku (Blaha připojil ke svému příspěvku několik fotografií, kde jsou budovy, které má podle něj vlastnit Matovič; pozn. red.). Chudák, život z podpory musí být těžký. (…) Ať žije slovenský premiér! Posílám srdečné pozdravy na psychiatrické oddělení do Trnavy,“ dodal Blaha.