Chybělo jen trochu štěstí. Kdo měl zařídit možný útěk Kočnera a proč to nešlo?

Z osobních zpráv z mobilní aplikace Whatsapp, jež byly zveřejněny slovenským deníkem Nový Čas, vyšlo najevo, co přesně plánoval hlavní podezřelý z vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v den svého zadržení. Z této komunikace vyplývá, že se Marian Kočner chystal odletět do Chorvatska, o čemž se právě se svým známým domlouval několik hodin před tím, než šel k Nejvyššímu soudu v Bratislavě, kde byl nakonec poslán do vazby.

Jak informuje slovenský deník, tato komunikace mu byla poskytnuta ze strany mezinárodních sítí investigativních novinářů Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org). Ve své komunikaci s Petrem Beníkem, majitelem společnosti, která zajištuje pronájem soukromých letadel, se Kočner ptá na volné letadlo k cestě do chorvatského Splitu.

„Zdravím. V pondělí odpoledne měl byste volné letadlo?“ začal konverzaci slovenský podnikatel.

Po několika minutách Kočnerovi přišla kladná odpověď.

„Pěkný den, ano, máme,“ odpověděl Peter Beník.

Hned po přečtení zprávy Kočner oznámil Beníkovi, kam se chce vydat.

„Ok. 17 hodin odlet do Split. 4 pasažéři. Zpět prázdný,” napsal Marian Kočner.

Po objednání soukromého letadla Kočner následně kontaktoval svého známého z Chorvatska jménem Saša, jenž je jeho spojkou v této zemi.

„Dobrý den. Dorazíme na letiště v pondělí v 18 hodin. Přijeďte s jaguárem,” napsal Kočner. „Přátelé dorazí v úterý,“ dodal ve druhé zprávě.

Uvedená komunikace ukazuje, že se Kočner chystal vydat do zahraničí a patrně neočekával, že bude zadržen právě ten den přímo v budově Nejvyššího soudu. Důvodem uvalení vazby byla obava ze strany prokurátora a soudu, že Kočner může pokračovat ve své trestné činnosti.

Vražda novináře Jána Kuciaka a vyšetřování

Ján Kuciak pracoval jako reportér zpravodajského webu Aktuality.sk. Věnoval se vyšetřování daňových podvodů několika podnikatelů s napojením na špičkové slovenské politiky. Slovenský novinář a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zastřeleni v únoru 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. Z objednání této vraždy byl obviněn slovenský podnikatel Marián Kočner. Obviněni jsou kromě něj ale také bývalý policista Tomáš Szabó, bývalý profesionální voják Miroslav Marček, podnikatel Zoltán Andruskó a překladatelka Alena Zsuzsová.

Vražda vyvolala masové protesty veřejnosti a politickou krizi s vládou premiéra Roberta Fica na jedné straně a prezidentem Andrejem Kiskou a opozičními stranami na straně druhé. Krize vyvrcholila 15. března odchodem předsedy vlády. Fico později prohlásil, že na hrobě Kuciáka tancovali mnozí politici, herci i třetí sektor, jejichž jediným cílem byl pád vlády. Také dodal, že mezi organizátory těchto demonstrací lze najít propojení s Georgem Sorosem.