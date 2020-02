„Liberální demokracie už není demokratický systém.” Šimkovičová prozradila, proč se nemůže ztotožnit s liberalismem

Poslankyně se domnívá, že na Slovensku jsou ohrožena základní demokratická práva, která jsou zaručena ústavou. Konkrétně se Šimkovičová obává o svobodu projevu, názoru a právo na informaci. Takzvaná mainstreamová média obvinila z toho, že „pravdu vydávají za lež a lež za pravdu“. Domnívá se, že v zemi dochází i k honu na názorové a politické oponenty.

„Ten na Slovensku kromě mainstreamových médií už bohužel spustily i bezpečnostní složky státu, které začaly stíhat lidi jen za jejich názor. Postihováni jsou zejména ne-liberálně zaměření politici a jiné známé osoby pocházející hlavně z tzv. alternativního spektra,“ uvedla Šimkovičová ve čtvrtek na svém Facebooku.

„Nejde jen o sexuální výchovu na školách, která je stejně zvrácená jako LGBT propaganda v médiích, ale například i o podobné zvrácenosti, jaké se dnes odehrávají v západní Evropě – o výběr a změnu pohlaví jednotlivců, na co mají podle západních neoliberálů nárok už děti v předškolním věku, o změnu názvů otec/matka na rodič 1/rodič 2, či např. takové ‚maličkosti‘, jakými jsou společné toalety pro chlapce a dívky,“ napsala před týdnem Šimkovičová.

Na poslankyni, která do Národní rady kandiduje za stranu Hlas lidu, se strhla kritika kvůli jejím postojům k LGBT komunitě. Šimkovičová mimo jiné prohlásila, že „LGBT a gender ideologie je to nejzvrácenější ze zvráceného, což nám přináší tzv. liberální demokracie“.

Slovenská producentka Wanda Adamík Hrycová ji za to označila za fašistku a módní návrhář Fero Mikloško zase napsal, že by jí chtěl dát pohlavek, pokud ji potká na ulici. Šimkovičová na to reagovala tak, že tito lidé mají problém akceptovat jiné názory.

Loni začala slovenská prokuratura trestně stíhat bývalého premiéra a předsedu strany Směr-SD Roberta Fica za to, že se zastal protiromských výroků bývalého poslance strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Milana Mazureka.

Fico byl policií obviněn ze schvalování trestného činu, jakož i z hanobení národa, rasy a přesvědčení a z podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Později prokuratura stíhání zrušila. Sám Mazurek se ale trestu nevyhnul. Loni na podzim byl odsouzen k peněžitému trestu ve výši 10 tisíc eur (249 tisíc korun) a přišel o svůj poslanecký mandát.

„Současnou tzv. liberální demokracii již nelze považovat za skutečně demokratický systém, protože začíná sahat a doslova šlapat po základních právech občanů a porušovat i ty principy, které ji mají charakterizovat. A i to je jedním z důvodů, proč se nemohu s liberalismem jako takovým ztotožnit,“ zdůraznila ve čtvrtek Šimkovičová na Facebooku.

V minulosti byla Šimkovičová moderátorkou hlavního zpravodajství v televizi Markíza. V roce 2016 úspěšně kandidovala do parlamentu za stranu Borise Kollára Sme rodina. Po dvou měsících ale stranu kvůli neshodám opustila.