Kupování romských hlasů? Kandidát OĽaNO usvědčil pachatele z volební korupce, tvrdí Matovič

Slovenský poslanec Igor Matovič z hnutí OĽaNO, v pátek 7. února, na své sociální síti informoval o tom, že se jednomu členovi z jeho kandidátní listiny pro volby do Národní rady SR podařilo odhalit volební korupci v Rimavské Sobotě. Následně o tom uvědomil policii.

Matovič na svém Facebooku píše, že se něco takového podařilo Branislavovi Veselkovi.

„Náš kandidát Branislav Veselko (č. 131) pomohl odhalit volební korupci. Rimavskosobotčan, který Veselkovi nabízel získání volebních hlasů za finanční odměnu, je již obviněn,“ stojí na sociální síti.

Politik na sociální síti dále uvádí, že muž, který nabízel blíže nespecifikovaný počet hlasů kontaktoval Veselku s tím, že pro něj dokáže za úplatek zajistit hlasy v parlamentních volbách.

„Jelikož mu bylo jasné, že se nejedná o legální získávání hlasů, kontaktoval policii. Napíchli ho a týpka usvědčili,“ napsal dnes Matovič.

V závěru pak šéf OĽaNO ještě uvedl, že chce bojovat s korupcí, a to na každé úrovni. „Čistit Slovensko od korupce nemůžeme jen na nejvyšších úrovnách, ale musíme na to jít takto pěkně od podlahy. Kupčit s hlasy, jak si to dlouhá léta zvykli dělat kandidáti strany Směr-SD, je podlost nejvyššího rangu a jsem velmi rád, že se Braňo zachoval vzorově a pomohl usvědčit pachatele,“ dodal.

Podle dostupných informací se mělo jednat o zajišťování hlasů romských voličů.

Policie k případu uvedla, že vyšetřovatel odboru Střed NAKA zadržel muže z Rimavské Soboty bezprostředně po převzetí úplatku ve výši 1 000 eur. Dotyčného následně obvinili pro přečin volební korupce. Hrozí mu trest ve výši až jeden rok za mřížemi.

Předvolební pogrom?

Na Slovensku je letos před volbami rušno. Své o tom ví i strana Směr-SD a jeho členové. Například proti Ľubošovi Blahovi bylo na konci ledna zahájeno trestní stíhání, a to kvůli fotografii, na níž Blaha drží v ruce symboly komunismu - červenou hvězdu se srpem a kladivem.

„Něco takového, že pronásledují levicové politiky za jejich názory, se zcela běžně děje v totalitních a fašistických režimech, ale v demokratické společnosti je to skandál,“ míní.

Parlamentní volby na Slovensku

Sám politik se nechal slyšet, že bezpečnostní složky již podruhé vstoupily do předvolební kampaně s útokem vůči politikům Směru-SD, a to za jejich názory. Označil to za skandál.

Pokud jde o samotné volby, ty se letos u našich sousedů budou konat v sobotu 29. února 2020. Volby proběhnou poměrným systémem s 5% uzavírací klauzulí, kdy bude voleno všech 150 poslanců Národní rady SE v jednom volebním obvodě zahrnujícím celé Slovensko.