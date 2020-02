Drama na Slovensku. Tamní policisté naháněli auto plné migrantů

Celý incident začal tím, když tamní policisté zpozorovali vozidlo, které jelo v protisměru. Dále věc blíže popsala mluvčí prezídia Policejního sboru Denisa Bárdyová.

„(Policisté, pozn. red.) chtěli řidiče co nejdříve upozornit na chybu, aby nedošlo k neštěstí. Řidič však místo toho, aby zastavil, šlápl na plyn a začal ujíždět,“ popsala sled událostí.

Auto plné cizinců

Na konci města ale řidič nezvládl jízdu přes kruhový objezd a narazil na obrubník tak silně, až mu náraz odtrhl přední kolo. Přise však naštěstí nikdo nezranil.

Policisté zjistili, že osobní vozidlo s rakouskými poznávacími značkami řídil Ukrajinec. V autě se navíc nacházelo i dalších šest cizinců. Jednalo se o muže ve věku od 19 do 43 let. Pět z nich pochází ze Sýrie a jeden z Palestiny. Muži jsou jako uprchlíci registrovaní v Srbsku.

„Na našem území jsou neoprávněně, nechtějí však u nás žádat o azyl. Jejich cílová destinace měla být Nizozemsko nebo Německo,“ konstatovala Bárdyová.

Trest za převaděčství?

V případě, že se potvrdí spáchání trestného činu převaděčství, hrozí pachateli po prokázání viny trest odnětí svobody na sedm až deset let. Cizinci budou ze země vyhoštěni.

K celé věci se policie vyjádřila na svém účtu na Facebooku.

Nejde o první případ

Již v lednu jsme informovali o tom, že slovenští policisté zůstali při jedné z běžných prohlídek osobního auta velmi překvapeni, i když na první pohled bylo všechno v pořádku.

Hlídka bratislavských policistů probíhala ve čtvrtek 16. ledna ráno - kolem 5:00 hod. Na začátku standardní kontroly řidiče a osobního auta bylo pro policisty všechno v pořádku.

„Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistili, že pasažéři nepředložili doklady a ještě větší, když zjistili, že dva muži jsou zavření v kufru auta,“ uvádí se.

Podle zprávy šlo o muže ve věku od 22 do 28 let původem ze Sýrie, kteří neměli žádné doklady a víza pro vstup na Slovensko. Policisté poté zjistili, že řidič převážel pasažéry z Maďarska přes slovenské území do Rakouska. Za každého cestujícího měl dostat odměnu ve výši 1 200 eur.