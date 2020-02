„Čaputová je spojena s Kočnerem.“ Harabin přišel se šokujícím zjištěním. Jde o souvislost, která zaráží

Harabin v rozhovoru hovořil ku příkladu o tom, jak strávil Vánoce a vánoční svátky či zda stihl trávit i čas s rodinou. Řeč přišla i na předvolební kampaň, kterou naplno odstartoval právě po Vánocích. Uvedl, jak vnímá předvolební boj, na co se v kampani zaměřil a na kolik procent si se svou stranou troufá.

Kočner a Čaputová

Zmínka padla i o jeho kariéře soudce, kdy o některých dnešních soudcích pronesl, že jsou to „soudci z kočneriády. Soudci a opičky na provázku mafiánů a oligarchů“.

Velkým tématem rozhovoru se však stal kontroverzní podnikatel Marián Kočner a prezidentka Zuzana Čaputová, na něž se Harabin zaměřil. Kočner na Slovensku podnikal od devadesátých let a už od té doby se kolem něj objevovala různá podezření. Novináře daného portálu tedy zajímalo, proč to dospělo až do takové situace a proč nikdo nejednal dříve.

„Jsem rád, že Kočner nejezdil tramvají, nebo by do toho zapojili i mě. Kontakty, které měl Kočner, nepřeceňuji ani nepodceňuji. Pro mě je směšné, když vytahují figurky, které s nim chodili na recepce, na zabíjačky. Vrcholem kočneriády je paní Čaputová,“ uvedl.

Svůj názor se pak snažil dále vysvětlit. „Ona je spojena s Kočnerem. Nejvyšším možným způsobem,“ dodal a doplnil, že to není jen Čaputová, ale i Robert Fico, Andrej Danko, Béla Bugár, Peter Pellegrini a celá vláda, včetně Miroslava Lajčáka.

Poté pokračoval tím, zda ví, jak se rodil slovenský velvyslanec ve Spojených arabských emirátech.

„Je jím podvodnický spolupachatel Kočnera. Jak Kočner v začátcích přicházel k majetku, např. v kauze Technopol? Jeho spolupachatelem není nikdo jiný, je jím Michal Kováč mladší. Ten je stíhán za podvod v kauze Technopol jako spolupachatel Kočnera. Okradli tehdy stát o více než 70 milionů korun,“ uvádí.

Následně pokračoval, že právě koaliční trojka si rozděluje posty ambasadorů. „To znamená, že Kováč musel projít přes Fica, Danka a Bugára. To byla politická rovina. Pak se to dostalo do právní roviny, protože Lajčák ho jako ministr zahraničí předkládal do vlády. A poté Pellegrini, jako předseda vlády, Kočnerova spolupachatele navrhl Čaputové. Nevím o tom, že by byl někdo z vlády proti. A Čaputová jako ochránkyně čistoty a transparentnosti, jmenovala Kočnerova spolupachatele velvyslancem v SAE,“ vysvětluje, proč je dle něj Čaputová na vrcholu kočneriády.

„Víte, jaká to je ostuda? Vždyť v SAE jej nikdo nebere vážně, protože všichni vědí, že je to kriminálník. A tento člověk zastupuje naši vlast. To je děsivé. Je třeba se zeptat Kaliňáka a Počiatka, zda jim v Emirátech dohazuje kšefty se zbraněmi,“ podotkl.

Na připomínku novináře, že přece „Kočner „vznikl“ dávno před Čaputovou a Pellegrinim“, pak Harabin reagoval slovy, proč tedy Čaputová dotyčného jmenovala, když věděla, že je to Kočnerův spolupachatel.

„Michal Kováč mladší společně, koordinovaně a detailně s Kočnerem postupoval při kradení na úkor normálních lidí. Oni se navzájem podporovaly. Chcete říct, že Čaputová nepodporuje Kočnera, když jmenovala Kováče? Vždyť to je obrovská blízkost personální, zájmová, osobnostní i charakterová. Máme jiný příklad v takových souvislostech?“ poznamenal šéf strany Vlast.