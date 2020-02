Podle Chmelára nerozhodují o výsledku voleb ani kvalitní programy ani charismatické osobnosti. Jde o něco jiného

Na úvod svého příspěvku na Facebooku politik upozorňuje na některé výsledky těchto aktivit, které jsou proti sobě.

„Jen hlupák dnes nevidí, jak drze se manipuluje s průzkumy veřejného mínění. V průběhu tří dnů vyšly tři diametrálně odlišné průzkumy agentur Polis, AKO a MVK, jejichž rozdílné výsledky nemohou být výsledkem ani statistické chyby, ani odlišné metodiky, ale jen hrubé manipulace těch, kteří za ně platí. I údajné body hnutí Socialisté.sk skáčou neuvěřitelným způsobem. Před pár dny Polis 1 procento, včera AKO 0,2 procenta, dnes MVK 1,1 procenta,“ uvedl Chmelár.

Na otázku, proč se nesnaží více dostat do médií, politik reaguje tím, že podle jeho slov většina voličů nemá ani základní znalosti o tom, jak tyto procesy fungují.

„Do médií se nedostanete tak, že se tam přihlásíte, ale tak, že vás tam pozvou. Většina médií je však zkorumpovaná, a tak si vybírají jen ty, kteří odpovídají plánem oligarchů, kteří za nimi stojí. Odborníci už dnes hlásí, že jsme svědky nejdražší kampaně v historii. Politické strany dosud utratily téměř 13 milionů eur (325 milionů korun), a to se dají největší výdaje čekat až v posledních týdnech. Třetinu výdajů všech politických stran pohltily jen tři strany: výdaje Směru a PS/Spolu se oficiálně přibližují ke dvěma milionům, Za lidí investovala oficiálně milión,“ podotkl.

Zde poznamenal, že neoficiálně si můžete tato čísla vynásobit dvěma.

Pak se Chmelár pustil do detailnějších komentářů.

„Každá bohatá strana si nedělá kampaň svými silami, jako například Socialisté.sk, ale platí si agenturu. Agentura vám nabídne v rámci svých služeb tzv. nákup médií. Nejde o legální službu, neobjevuje se v oficiálních výdajích, ale nikdo je neusvědčí a každý ví, jak to funguje: agentura vám dokáže zprostředkovat u majitele příslušného média, že se budete častěji než ostatní objevovat na obrazovce. V případě zpravodajských šotů platíte několik tisíc, v případě diskusních pořadů několik desítek tisíc za nadstandardní služby. Tyto náklady tvoří nejdražší část kampaně, v podstatě stejně velkou jako oficiálně přiznané náklady. Výsledek je, že pokud neplatíte, novináři vám prostě přestanou chodit na tiskové konference. Podobně je to i s průzkumnými agenturami. Pokud zaplatíte, tak vám pár procent vyrobí na úkor těch, kteří neplatí,“ přiblížil pravidla volebního zákulisí Chmelár.

Z toho politik vyvozuje, že preference v podstatě kopírují velikost stranických pokladen.

„Je nesmírně naivní myslet si, že o výsledku voleb rozhodují kvalitní programy nebo charismatické osobnosti – rozhodují o tom peníze. Proto se určité politické kruhy v čele s paní prezidentkou tak horečně angažovaly v tom, aby mohly být zveřejňovány průzkumy co nejdéle – protože mají zájem na tom, aby se dalo s výsledky co nejdéle manipulovat,“ podotýká autor.

Dodává, že v tom není žádná starost o lidská práva, to jsou v případě falešných průzkumů úplné žvásty, jinak by se všichni ti politici a nevládky stejně horlivě zajímali o nerovný přístup kandidátských stran do médií v rámci volební kampaně.

„Nač jsou volby, pokud se některé televize a rádia rozhodnou vyřadit více než polovinu kandidujících stran z volební soutěže na základě předem zmanipulovaných průzkumů? Proč nevládní organizace zkoumají pouze programy vybraných politických stran? Jaký význam má, když si pravicový politický think-tank INESS placený Pentou vybere z 25 jen 10 politických subjektů a vyjde jim, že nejlepší program má SaS?“ dotazuje se analytik.

V této souvislosti Chmelár přichází pro veřejnost s doporučením, aby lidé nedovolili, aby je někdo oklamal, a aby se rozhodovali jen na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a nepodléhali účelovým průzkumem.

„Tento článek však nepíšu proto, abych vyplakával nad volebními podvody, které všichni známe a šli jsme do tohoto zápasu s vědomím, že je to boj Davida proti Goliáši. Tyto volby jsou sice ještě svobodné, ale už nemohou být spravedlivé,“ zhodnotil dnešní předvolební situaci Chmelár.

Poté zazněly nápady ohledně toho, jak situaci napravit. Jedná se především o zákaz financování volebních kampaní soukromým sektorem.

„Chceme změnit financování politických stran a provést komplexní volební reformu. Navrhujeme úplný opak toho, co chce Igor Matovič. Zrušit příspěvky od státu je na první pohled líbivé, ale nesmírně hloupé, protože to ještě více zvýší závislost stran na oligarchii. Naopak, potřebujeme vyhnat byznys z volebního procesu,“ uvedl.

Podle jeho názoru každá strana, která chce kandidovat, se bude muset prokázat 50 000 podpisy (včetně parlamentních) a od státu obdrží příspěvek ve výši 100 000 eur (2,5 milionů korun) na informační kampaň. Celý volební proces tak bude výrazně levnější a co je nejdůležitější, zrovnoprávní podmínky pro všechny účastníky.

Pak Chmelár popsal další detaily programu svého hnutí.

„Zároveň zrušíme volební kauci, která zabraňuje skutečné demokratické soutěži a zvýhodňuje strany spojené s majetkovými zájmy. Zlomíme krk partokracii tím, že zavedeme systém preferenčního hlasování, v jehož rámci zůstane zachována spravedlivá proporcionalita hlasů a křesel, ale který umožní lidem, aby hlasovali za konkrétní osoby, nikoliv pouze za stranické seznamy. Budou si moci vybírat dokonce kandidáty z více stran najednou,“ podotkl.

V této souvislosti poukázal na to, že zároveň vzniknou volební obvody odpovídající historickým regionům Slovenska a systém umožní i kandidaturu nezávislých.

Pak lídr hnutí prohlásil, že jeho strana udělá referendum funkčním nástrojem demokracie pomocí odstranění kvora potřebného na platnost referenda. Navíc chce vytvořit Občanskou komoru, ve které budou zastoupeny všechny relevantní demografické kategorie, a která bude sloužit jako poradní orgán parlamentu, s právem vyslovovat názor na návrhy zákonů ještě před jejich schválením.

„ Zákonodárnou iniciativu nebude mít jen poslanec, ale i petice 50 000 občanů SR. Mzdy poslanců nebude určovat parlament, ale nezávislý výbor. Zrušíme odstupné i placených asistentů. A nakonec, ale ne na posledním místě, změníme zákon, aby média nemohla v rámci volební kampaně svévolně upřednostňovat některé politické subjekty, ať už na základě průzkumů nebo jiných subjektivních kritérií, ale aby byla povinna vytvořit všem stejný prostor,“ uzavřel přípěvech předseda hnutí Socialisti.sk.

O tom, že výsledky průzkumných agentur vyvolávají otázky, svědčí nejen informace, které uvedl Chmelár v daném komentáři, ale i například příspěvek mimoparlamentní strany Vlast s názvem „Jaké jsou skutečné preference strany VLAST⁉“

„V dnes zveřejněném průzkumu nám dali 3,9 %. Trend je jasný, VLAST roste. Ty nejpodvodnější průzkumy nám dávají 2,3 %. Focus nám nedávno naměřil potenciál 7,2 %. Ale kolik procent má strana Vlast opravdu? Napište svůj názor do komentářů,“ nechybí výzva k občanům země.