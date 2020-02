„Výzkumné agentury slouží oligarchům a zkorumpované politické kastě.“ Harabin promluvil o tom, co na Slovensku trvá léta

Známý slovenský právník a politik Štefan Harabin, který loni neúspěšně kandidoval na nejvyšší státní post, zveřejnil na Facebooku příspěvek, v němž poukazuje na manipulační povahu zmíněných aktivit.

„Dívali jste se? Náš kandidát dnes na TA3 v přímém přenosu poukázal na podvodné průzkumy, přes které se snaží odstavit stranu VLAST. Přiložený graf a fotky plných sálů na našich mítincích jsou jasným důkazem, že výzkumné agentury, které slouží oligarchům a zkorumpované politické kastě, jednoduše manipulují veřejným míněním,“ napsal na začátku svého komentáře autor.

Připomněl, že moderátorka se ptala i na výroky šéfa výzkumné agentury Focus Slosiarika, který se velmi nelichotivě vyjádřil na adresu strany VLAST.

V této souvislosti politik neváhá ukázat svůj kritický postoj vůči této organizaci a uvádí i argumenty.

„Je zcela nehorázné, jak zde agentura pana Slosiarika desetiletí manipuluje veřejností a volbami a jak se pan Slosiarik samozvaně instaluje do pozice nezávislého znalce a mudrce. A dělá to bez jakýchkoliv skrupulí přesto, že je všeobecně známo, že není nezávislý. Pan Kiska otevřeně řekl, že Focus a pana Slosiarika měl zaplaceného na celý rok a pan Slosiarik mu usilovně pomáhal v prezidentských volbách. Pan Slosiarik tedy aktivně a za peníze pomáhal, abychom měli za prezidenta daňového podvodníka, lichváře a zloděje pozemků,“ poznamenává Harabin.

Dodal, že Slosiarik se během minulých voleb fatálně mýlil při preferencích Procházkovy Sítě, Jsme rodina, KDH nebo ĽSNS.

Pak slovenský politik přichází i s příčinami, proč ředitel agentury takhle postupuje.

„Slosiarik záměrně zavádí o straně Vlast, protože ví, že strana VLAST zastaví krádeže a tedy pan Slosiarik přijde o výhodné byznysy od oligarchů. Je zcela nehorázné, že tento člověk má odvahu se takto o nás vyjadřovat. Je to neslušný a bezcharakterní manipulátor, který si z ovlivňování výsledků voleb udělal výnosný obchod, na kterém on a jeho společníci bohatnou už dlouhá léta,“ podotkl Harabin.

Dále Harabin uvedl, že zástupce ultraliberálů Martin Dubec do diskuse nepřišel. A zrovna zde přišla řada na prezidentku Slovenské republiky, kterou nešetřil.

„Zřejmě si byl vědom, že u tématu manipulace průzkumy by musel čelit velmi nepříjemným otázkám typu, zda je podle něj v pořádku, že právě megapodvodné průzkumy dostaly do paláce bývalou místopředsedkyni strany Pedofilní Slovensko Čaputovou a že jestli se za to před normálními lidmi nestydí, protože oni to vidí a vědí,“ zdůraznil.

Na závěr autor zveřejnil souhrn výsledků průzkumu agentury Focus v roce 2016.

„Každý normální člověk vidí, že toto není v pořádku a jde o jasné manipulace.

SMĚR výsledek - 28,3 %

průzkumy Focus - leden (1) 37 %, leden (2) 36,3 %, únor (1) 34,6 %, únor (2) 34,1 %

SÍŤ výsledek - 5,6 %

průzkumy Focus - leden (1) 13,2 %, leden (2) 13 %, únor (1) 13,7 %, únor (2) 14 %

KDH výsledek - 4,9 %

průzkumy Focus - leden (1) 7 %, leden (2) 7,1 %, únor (1) 7,5 %, únor (2) 7 %

ĽSNS výsledek – 8 %

průzkumy Focus - leden 1,4 %, únor 2,2 %

JSME RODINA výsledek - 6,6 %

průzkumy Focus - leden (1) 3,4 %, leden (2) 3,7 %, únor (1) 4,1 %, únor (2) 4,2 %,“ stojí v příspěvku Harabina.