Sjednotí bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík opozici a stane se premiérem?

Robert Mistrík odstoupil před prvním kolem prezidentských voleb na Slovensku, které se konaly v minulém roce. Nyní se začínají šířit zvěsti, že právě on by mohl být člověk, který by mohl smířit opoziční strany, a kterého by pak mohl navrhnout lídr strany OĽaNO Igor Matovič za budoucího premiéra. S takovými informace mi přichází server čas.sk.

Z posledních zveřejněných předvolebních průzkumů vyplynulo, že u strany OĽaNO došlo k jistým změnám. Nejen to, že se její preference během pár měsíců více než zdvojnásobily, ale také se posunula na druhé místo hned za stranu Směr-SD.

A právě tato situace staví lídra strany OĽaNO do jiné pozice, jelikož pakliže by byl ve volbách úspěšný, měla by funkce premiéra patřit jemu. Sám lídr hnutí se však před nedávnem nechal slyšet, že by místo předsedy vlády přenechal někomu jinému.

S takovou informací přišel v programu Na telo na slovenské televizi Markíza.

„Naše hnutí, pokud by takto volby dopadly a pokud by takto lidé rozhodli – do voleb jsou tři týdny, všechno se může změnit – tak v tom případě by to bylo na nás, abychom nominovali člověka, který by byl premiérem nebo premiérkou,“ řekl tehdy s dovětkem, že post premiéra by určitě nepřenechal lídrovi jiné strany.

Sjednocení opozičních lídrů

„Zachytil jsem tyto šumy, ale žádná rokování jsem nevedl a ani jsem s žádným lídrem o tom nemluvil,“ uvedl.

V této souvislosti se na Slovensku začíná skloňovat jméno Roberta Mistríka. Připomeňme, že to byl jeden z kandidátů na prezidenta, odstoupil však ve prospěch Zuzany Čaputové. Podle serveru by to mohl být právě on, který by mohl sjednotit opoziční lídry. Pro Nový Čas sám Mistrík připustil , že tyto „šumy“ zachytil.

Připustil však, že by nabídku od Matoviče na funkci premiéra přijal. Mistrík ovšem dodal, že by tak učinil pouze v případě, že by se na tom shodli všichni partneři budoucí koalice. Uvedl, že za normálních okolností by měl mít premiér za sebou silnou stranu. „Ale v naší opozici je momentálně taková nestandardní situace, že ať už by byl premiérem kdokoliv z nich, vzájemné antipatie přivedou tuto zemi do zmaru,“ sdělil své stanovisko.

Slovenské parlamentní volby

Parlamentní volby na Slovensku proběhnou 29. února v sobotu. Podle informací na ně vyčlenil stát 12,6 milionu eur (374,3 milionu korun), z toho více než šest milionů (150,1 milionu korun) tvoří výdaje pro obce.

Co se týče posledního průzkumu, ten ukazuje, že strana Směr-SD by byla se 17 procenty opět na prvním místě, za nimi skončila OĽaNO s 13,5 %, dále ĽSNS s 12 %. Do parlamentu by se dále dle výsledků průzkumu dostala strana Za lidi (9,5 % hlasů), koalice PS/Spolu (6,4 %), Jsme Rodina (6,4 %), SaS (5,8), KDH (5,3 %) a vládní SNS (5,1 %). Další člen současné vládní koalice MOST-HÍD s 4,5 % zatím nepřekonal potřebnou pětiprocentní hranici.