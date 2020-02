„Využívají právní nevědomost občanů.“ Istanbulská úmluva se ani nemohla dostat k Čaputové, tvrdí Harabin

„Je nenormální, aby se zde tři ústavní činitelé potkávali, když je právní stav takový, že parlament nedal souhlas k ratifikaci. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva prezidentského charakteru. To znamená, že na její pozitivní ratifikaci je třeba souhlasu dvou mocí, - zákonodárné moci reprezentované parlamentem a výkonné moci reprezentované v tomto případě prezidentem. Všichni dobře víme, že parlament souhlas nedal. To znamená, že Istanbulská úmluva se ani nemohla dostat k prezidentovi,“ prohlásil Harabin.

Poté pokračoval tím, že další jednoduchý krok měl udělat předseda slovenské vlády Peter Pellegrini - jen oznámit Radě Evropy o negativních výsledcích hlasování, a že podpis bývalé ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanské z roku 2011 již není neplatný.

„Když jednou parlament nedal souhlas, jeho rozhodnutí je právně závazné, nezměnitelné, nezrušitelné a vykonatelné. Oni jen zavádějí veřejnost. Liberálové ve Smeru hrají na to, že po volbách budou s ultraliberály v koalici v parlamentu a samozřejmě protiústavní způsobem to dají znovu do parlamentu a zruší již nezrušitelné rozhodnutí parlamentu. Nový parlament však právně nemůže dát takovou otázku znovu k jednání, pokud bude příčetný, protože už jednou rozhodl negativně. Zde platí rovněž překážky věci rozsouzené – věc byla již rozhodnuta. Když nejvyšší soud rozhodne pravomocně, tak nemůže o rok v téže věci znovu rozhodovat," uvedl Harabin.

„Když parlament nedal souhlas k ratifikaci, tak kdyby i prezidentka s Istanbulskou úmluvou souhlasila, tak to není nic platné. Když parlament nedal souhlas, tak tato smlouva se k prezidentce ani nemá co dostat a měla se vrátit do vlády. Zde jen vidíte, jakou farizejskou hru hraje celý Smer i s SNS a s Čaputovou. Vyprávějí o tom, že je to možné oživit přes rozhodovací proces ústavního soudu, přitom procesní nastroj, jak to dostat na ústavní soud zde neexistuje, "dodal.

Harabin na závěr uvedl, že „se už nemůže dívat na ty právní tupiny, co tu ústavní představitelé předvádějí“. Těmto třem ústavním činitelům navrhl odejmout občanský průkaz. Pellegrini a Gábor Gál by za to, že nerespektují rozhodnutí parlamentu, měli být okamžitě stíháni, podotkl bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky.

Prezidentka Zuzana Čaputová dříve navrhla premiérovi Peterovi Pellegrinimu, aby se pro Istanbulskou úmluvu vláda obrátila na Ústavní soud SR, pokud má pochybnosti, zda patří do právního a hodnotového prostředí Slovenska.