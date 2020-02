„Nechť zemře toto Slovensko, ve kterém já nevládnu." Hrnko definoval princip slovenských politiků

Poslanec je přesvědčen, že na pozadí volební kampaně některé politické strany zapomněly na to, jaká by měla být politika.

Podle něho, měla by být o tom, že jednotlivé politické strany by rády představily to, co chtějí dělat, aby slovenští občané získali co nejlepší vzdělání, aby zaměstnanci mohli pobírat adekvátní výplatu, aby si mohli dovolit dovolenou způsobem, který by nebyl finančně drahý.

„A jaká je dnes politika? Dnešní vládní strany se snaží občanům vysvětlit, co udělaly, aby se cítili lépe než včera,“ napsal poslanec.

Ve svém příspěvku také kritizoval opozici: „Úkolem opozice není udělat vládě (pro občany) Peklo, ale ukazovat, jak by to bylo lepší a přesvědčit, že návrhy, které nabízí, jsou lepší než ty, které vládní koalice má.“

„A co vidíme už v naší poslední historii? Jednoduchý princip: Nechť zemře toto Slovensko, ve kterém nemám vládnout,“ dodal politik.

Podle Hrnka tímto způsobem nelze ničeho dosáhnout. „Jaké jsou programy, které slibují zajistit slušné Slovensko. Je to pěkný slogan, jen kdyby ho ale nepropagovali principiálně neslušní lidé!”

Poslanec myslí, že obchodník s penězi, daňový podvodník a zloděj, propagátor drog mezi mládeží nebo Kočnerův snídaňový přítel samozřejmě nemohou inzerovat, že jsou slušní.

Hrnko srovnal tuhle situaci s mouchou a lepidlem. „Už nevíte, co je mucholapka? Ale byla to taková lepicí páska se sladkou vůní, která byla obvykle umístěna pod lampou a chytala otravné mouchy. No, opravdu se občané cítíte jako mouchy? Jste skutečně ochotni se kvůli nasládlé vůni politických propagátorů antinárodních programů sednout na lep,“ napsal.

Na závěr vyzval občany, aby byli bdělými. „Díval jsem se na ty mouchy na mucholapce. Jakmile se chytla, už se z toho nikdy nedostala! Mějte to v budoucích volbách na paměti,“ uzavřel politik.

Většina komentátorů s politikem souhlasila.

„Jsi první, komu nemohu odporovat, protože jsi napsal rozumnou a čistou pravdu,“ napsal Lukáš Lucky.

„Velmi dobře napsaný komentář, bohužel skutky zástupců této strany v posledních třiceti letech vykazují jiné skutky! Ministři této strany řídili různé rezorty a jejich „práce“ byla spojená s různými fauly vůči nám občanům,“ myslí si Ján Kňažko.