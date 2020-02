Soud přikázal Blahovi smazat příspěvky na sociální síti o firmě Eset. Blaha nezůstal stranou

Společnost podala naléhavou žalobu, soud jí vyhověl 10. února.

Blaha šířil informace o společnosti, která je podle něj spojena s americkou tajnou službou, přináší miliony eur do liberálních nevládních firem a chce ovlivnit události v zemi. Majitele firmy označoval za oligarchy.

V červenci 2019 podal Eset na Blahu žalobu.

„Poslanec Blaha je tak povinen zdržet se jakýchkoli lživých tvrzení souvisejících s údajným ovlivňováním voleb společností Eset a smazat i své nepravidvé statusy týkající se tohoto tématu,“ uvedl mluvčí společnosti Peter Blažečka.

V soudním rozhodnutí se podle Blažečky uvádí, že Ľuboš Blaha „chce jako politik kandidující za politickou stranu Směr-SD zneužít žalobce (Eset) ve volební kampani a nepravdivými informacemi o žalobci získávat politické preference a podporu“.

Společnost Eset takové rozhodnutí vítá a věří, že Blaha učiní tak, jak nařídil soud.

Blaha: Útoky na svobodu slova pokračují

Ve svém příspěvku na Facebooku slovenský poslanec za Směr-SD také okomentoval situaci. Podle něj se o rozhodnutí soudu dozvěděl z bulváru.

„Z médií jsem se dnes dozvěděl, že soud udělal rozhodnutí ,“ píše poslanec.

Uvedl, že psal, že se jej lidé ptají na setkáních, zda tu taková hrozba není. Podle jeho slov mají obavy, že pokud by v počítačích Statistického úřadu byl zakomponovaný antivirus od firmy, jejíž vlastníci financují vícero politických liberálních subjektů na Slovensku, tak by to mohl být problém.

„Pokud zjistím, že ne, pochopitelně o tom budu informovat lidi. Když zjistím, že ano, stejně tak o tom budu informovat. Pravdivě a fakticky. Neumím si představit, jak by mi mohl někdo zabránit napsat faktickou pravdu,“ dodal politik.

Dále napsal, že se těší na dopis od soudu a rozhodnutí bude respektovat. V souvislosti s tím zmínil ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který také hovořil o spojení Esetu s CIA.

„Mimochodem, už se těším na dopis Okresního soudu Bratislavy pro ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova, ve kterém mu přikážou, aby udělal výmaz z prohlášení, že Eset je napojen na americké zpravodajské služby. Sergej Lavrov pukne smíchy,“ napsal.

Politik také vysvětlil, proč proti němu „jdou“ soudy, NAKA, média, akademie, finanční skupiny, knihkupectví a zejména miliardáři a podnikatelé. Podle Denníku N je totiž nejsilnějším slovenským politikem na Facebooku.

„Útoky na svobodu slova pokračují. Ze Strany SAV, ze strany Esetu. A bude to horší, pokud moc převezmou liberální fašisté,“ dodal Blaha.