Na lodi, která se kvůli koronaviru nachází v karanténě, je i jeden Slovák

Slovenské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je muž v pořádku. „Mohu potvrdit, že na palubě Princess Diamond se nachází i jeden občan Slovenské republiky, který je v kontaktu s naším Zastupitelským úřadem v Tokiu. Podle posledních informací je zdravotně v pořádku. Bližší informace vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů poskytnout nemůžeme,“ uvedl k věci Tomaga.

Již od začátku minulého týdne se nachází výletní loď v karanténě u japonského města Johokama. U jistého pasažera se totiž poté, co vystoupil z Hongkongu, potvrdila nákaza koronavirem. Kvůli tomu bylo rozhodnuto o karanténě.

Připomeňme, že nejprve japonské úřady otestovaly asi 300 osob z 3711 psažérů, poté však došlo k otestování všech cestujících. O víkendu počet nakažených narostl. Osoby, které byly nakaženy, byly převezny do nemocnic. Zbylí pasažéři, kteří zůstávají na palubě, se nemají dostávat do kontaktu s dalšími pasažéry a mají být ve svých kajutách.

Boj s koronavirem

Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019-nCoV, který se přenáší z člověka na člověka.

Nový koronavirus si již vyžádal přes 1100 životů a více než 45 000 nakažených.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Počet nakažených již totiž přesáhl úroveň onemocnění při epidemii SARS, která vypukla v roce 2003. Některé země již přijímají různá opatření – vyhlašují zvláštní stav, uzavírají hranice, ruší lety a nevydávají víza.

Co se týče opatření v České republice, tak česká vláda rozhodla, že od 9. února budou zakázány přímé lety mezi Českem a Čínou, aby bylo zabráněno šíření viru do ČR. Česká republika také poskytne Číně finanční pomoc ve výši 10 milionů korun, a to skrze mezinárodní organizace.

Příznaky

Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Lékaři také poznamenávají, že v řadě případů byly u infikovaných pozorovány pouze atypické příznaky nemoci a nedocházelo ani k zvýšení teploty, takže přítomnost nebezpečného viru bylo možné zjistit až po dalších testech.