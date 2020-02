Marček se obrátil ke Kiskovi a poukázal na velké nesrovnalosti: Vaše prezidentská kampaň byla jeden kolosální podvod

Na začátku svého dopisu autor píše, že si dovolí malou hádanku ohledně toho, kdo je autorem výroku, který vzápětí uvádí. „Nebudu zakládat politickou stranu. Nebudu kandidovat do parlamentu, a samozřejmě tím pádem neuvažuji ani o funkci premiéra,“ citoval Marček výrok z 12. dubna roku 2017.

Marček napsal, že chápe, pokud Kiska, kterému byl dopis adresován, neví, jelikož „slova dnes velmi rychle stárnou a ztrácí svou hodnotu“. Uvádí proto další výrok.

„Premiéra určije vítězná strana. Jsem připraven převzít tuto zodpovědnost,“ napsal Marček s tím, že tento výrok řekl jistý člověk 21. ledna 2020.

Atraktivní země

Jako další výrok onoho člověka zmiňuje ten, který byl vyřčen 22. února 2018. „Slovensku se daří. Ekonomicky rosteme, máme historicky nejnižší nezaměstnanost, jsme zemí atraktivní pro zahraniční investory. Naši studenti mohou studovat v zahraničí, my všichni volně cestovat a pracovat, používáme stejnou měnu jako většina zemí EU. Užíváme si výhody, o kterých se nám v minulosti ani nesnilo,“ píše Marček s tím, že osoba, která toto řekla, změnila názor o 180 stupňů.

Jak však Marček dále poukazuje, již v říjnu roku 2019 viděl tento člověk svou zemi jako „mafiánský stát“.

„Nyní je to snad už jasné. Ano, pane Kisko, autorem všech výroků jsme vy, bývalý prezident nezávislé a svrchované Slovenské republiky,“ napsal.

Změna názoru

Jak dále uvedl, on sám tuší Kiskovu reakci po přečtení slov z jeho dopisu. Uvedl, že bude „mávat rukama a říkat, že jen blázen nemění názor a že vražda Jána a Martiny změnila celou naši zemi“. Marček píše, že souhlasí s tím, že vražda dvou mladých lidí otřásla celý Slovenskem stejně, jako by tím otřásla jiná tragédie dvou vyhasnutých životů.

„Jenže Vámi otřásla přesně tak, že jste si ještě týden po odhalení vraždy užíval lyžovačku v Rakousku. A já to chápu – manželka by se zřejmě zlobila, kdybyste musel náhle do práce. Chodil jste do ní přece jen vždy od úterka do čtvrtku a dovolená párkrát ročně je na to, aby byl člověk s rodinou,“ vzkazuje v dopise Kiskovi.

Dále Marček uvádí, že poté, co se vrátil Kiska „vylyžovaný do růžova“, přišel bývalý prezident s tím, že musí být buď rozsáhlá rekonstrukce vlády, nebo předčasné parlamentní volby. Na otázku, jak to souvisí s vyšetřováním, Marček vzápětí odpovídá, že nijak.

Politické změny

„Vražda ale pohnula s emocemi i v politické rovině a lidé se začali domáhat politických změn. Média i opoziční politici se snažili ze všech sil, aby se ze zlomku všech voličů, kteří stáli na náměstích, stala masová akce ve stylu Listopadu 1989,“ píše v dopise.

Marček pokračuje s tím, že počet lidí, kteří požadovali změnu, rostl, až došlo ke „klíčovému“ setkání na Náměstí SNP v Bratislavě. Podle něj Kiska opět ucítil politiku. Uvedl, že Kiskovi končil mandát, a tudíž se mu zdálo, že by mohl v politice pokračovat jako nový opoziční lídr.

Podle Marčeka Kiska „dehonestoval úkol prezidenta republiky“. Jako důvod uvedl to, že místo důležitého národního smíření viděl Kiska pouze svou budoucí politickou kariéru.

„Neznám prezidenta, který by místo šíření dobrého jména své vlasti ji takovým způsobem hanobil. Co si asi myslí lidé ve světě, kdo tak může stát v čele ‚mafiánského státu‘? Z definice - jenom mafián,“ myslí si Marček.

Kiskovu kampaň označil Marček za „kolosální podvod“. Podle slov Marčeka tvrdil Kiska všem, že si ji platí „z vlastní kapsy“. Poté se však, jak uvádí, ukázalo, že ji platí Kiskova firma, která si za ni neoprávněně žádá vratky od státu, tudíž od všech Slováků.

„Nedělám si iluze, že byste po přečtení tohoto dopisu procitl a rozhodl se opustit slovenskou polititku, do které jste nikdy neměl vstoupit,“ napsal ke konci dopisu Marček.