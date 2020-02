Chmelár: Odteď jsme oficiálně okupanti

Na sociální síti věnoval příspěvek Chmelár zprávě o tom, že dojde k posílení mise Aliance v Iráku. Včera o tom informoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Uvedl, že NATO zintenzivňuje boj proti mezinárodnímu terorismu. Podle jeho slov se ministři obrany dohodli na posílení výcvikové mise NATO v Iráku v úzké spolupráci a koordinaci s iráckou vládou.

„Ministři obrany členských států NATO včera pozdě večer vyhověli požadavku prezidenta USA Donalda Trumpa a dohodli se na rozšíření svých aktivit v Iráku,“ začíná svůj post předseda Socialistů.sk.

Uvedl, že americká velvyslankyně při NATO Kay Baileyová-Hutchisonová řekla, že by Trumpa uspokojilo, pokud by Aliance převzala některé ulohy, které doteď na území Iráku vykonávaly Spojené státy. Podle Chmelárových slov zní tohle rozhodnutí přímo neuvěřitelně a je hrubým porušením všech norem mezinárodního chování vzhledem k tomu, že irácký parlament odhlasoval odchod všech zahraničních vojáků ze své země.

„Neuvěřitelná hanba“

„Místo toho, abychom respektovali vůli demokraticky zvoleného parlamentu a premiéra Iráku, poslechli jsme jako nesvéprávní vůli Spojených států, které začaly nejprve vyhrožovat sankcemi, a potom arogantně Bagdádu vzkázali, že s ním nebudou jednat o odchodu svých vojáků. Za teno skandální návrh hlasoval i ministr obrany Peter Gajdoš ze Slovenské národní strany, která je v zahraniční politice dvoutvárná, jako Směr-SD,“ pokračoval Chmelár.

Předseda Socialistů.sk to označuje za „neuvěřitelnou hanbu“. Chmelár konstatuje, že ingorováním vůli legitimně zvolených představitelů Iráku se ukazuje obrovská neúcta vůči iráckému národu. Podle něj to fakticky znamená, že „odteď jsme v této zemi součástí okupačních vojsk“.

„Všechny tyto trapné propagandistické nesmysly generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o tom, jak je to nesmírně důležité, že jsme ochotní Iráčanům pomoct, by nás měly už všechny vzbudit,“ píše Chmelár.

Co je NATO podle Chmelára

„V Iráku nemáme co dělat, v žádném mezinárodním dokumentu jsme se nezavázali, že budeme krýt dobyvačné války Spojených států,“ píše a dodává, že Spojené státy jsou nejagresivnější stát od konce druhé světové války, což podle něj potvrzují i statistiky mrtvých.

On sám se ptá, jak může národ s takovou historickou zkušeností zapomenout , čím si prošel a dělat jiným to stejné, co se stalo Slovákům.

Svůj příspěvek zakončuje prohlášením, že NATO není organizace, která zaručuje kolektivní bezpečnost, ale že NATO je vojenský servis zájmů Spojených států.