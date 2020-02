Blaha se rozepsal o Esetu: Chlapci z Esetu si myslí, že když mají prachy, tak si mohou koupit pravdu

Svůj příspěvek začíná prohlášením, že mu na profil „natěšená sluníčka“ píší, že je dobře, že poslanec nemůže psát o Esetu. Načež dodává, že daný status se společnosti Eset líbit nebude.

„No, chtěl bych vidět jejich kyselý výraz, když si budou číst tento status. Protože bude celý o Esetu. A nebude to pro oligarchy z této firmy nic příjemné. Upřímně, mně se o Esetu před volbami psát vůbec nechtělo, ale když chlapci z Esetu tak velmi chtějí, prosím, rád posloužím,“ pokračuje ve svém příspěvku.

Poté se v něm Blaha vrací ještě ke včerejší zprávě z médií ohledně soudního rozhodnutí v souvislosti se statusy o firmě Eset. „V médiích píší, že mi něco prý zakázal soud. Dokonce bez toho, aby si poslechl mé stanovisko. Protože takhle se to nejnověji dělá v demokracii. Prý. Nechce se mi tomu věřit, ale uvidíme, co mi od soudu přijde. Určitě to potom rád zveřejním,“ vysvětlil.

Co však označil za podstatné, je to, že on sám žádným rozhodnutím od soudu nedisponuje, a tudíž bude vykonatelné až s jeho doručením.

Využití politiky

„A asi sluníčka zklamu: i přes mou velkou snahu, mně se do voleb na poštu s velkou pravděpodobností nepovede jít – udělám pro to maximum, ale mám toho hodně, vždyť víte, kampaň, mimořádka, mnoho povinností,“ píše Blaha s tím, že svoboda slova platí i dále.

Věc, která poslance zaujala, je to, že lidé z Esetu financují vícero liberálních politiků, liberálních médií a liberálních nevládek na Slovensku. Podle jeho slov „lili“ peníze do Čaputové, Denníku N i Progresivního Slovenska. „Naposledy Kisku vyfotili s milionáři z Esetu na společném drinku a předpokládejme, že si spolu nešli zahrát piškvorky,“ uvádí Blaha.

„Sorry, ale pokud mě chce někdo zažalovat za to, že vlastníky Esetu označuji za oligarchy, potom bude muset zavřít i většinu světovch politologů a sociologů,“ stojí v příspěvku.

Dále vysvětluje, že tito extrémně bohatí pánové svou ekonomickou moc využívají na politiku a můžeme je tedy označit za „oligarchy“.

Objasnil, že jemu jako „levičákovi“ se hnusí oligarchický princip, že „pracháči“ si budou kupovat politické strany, média a nevládky, aby pomáhali liberálnímu kapitalismu a oslabovali pracující lidi a sociální stát. Tohle pak Blaha označil za nespravedlivé, nedemokratické a arogantní.

Názor ruského ministerstva

Další věc, kterou označil za zajímavou, bylo to, že firmu Eset označilo Ministerstvo zahraničních věcí RF za propojenou na americké tajné služby a zároveň připojil i odkaz na danou stránku. „Pokud má ruské ministerstvo takovéto informace, něco na tom podle mě bude,“ dodal a vyzval, aby zažalovali i Moskvu s tím, že jim přeje hodně štěstí.

Uvedl, že on sám této informaci věří a vždy se bude odvolávat na zdroj, tedy na ruské ministerstvo. „Zažalovat mě za to, je úplný nesmysl a chlapci z Esetu to ví. Jen si myslí, že když mají prachy, tak si mohou koupit pravdu. Nemohou,“ napsal.

Poté Blaha jmenuje kauzu, ve které podle jeho slov Eset figuroval. Uvedl kauzu Carlton, kdy vlastníci Esetu Rudolf Hrubý a Maroš Grund odkoupili v roce 2016 s podnikatelem Mikurčíkem hotel Carlton. „Později se dostali s Mikurčíkem do konfliktu, který slovenské veřejnosti připomněl temná 90. léta. Jak uvádí Blaha, tak podle slovenských médií Pravda a Plus 7 Dní Mikurčík obvinil vlastníky Esetu ze spolčování s konkurzní mafií.

„Před pár dny vyšlo najevo, že v celém tomto procesu byl zakomponován i Kočner. (…) Při vší úctě, já teda nepožívám k vlastníkům Esetu žádnou důvěru,“ pokračuje.

Jsou na místě obavy?

Zároveň se ptá, zda je legitimní mít obavy, že by firma těchto lidí měla být přítomna při vyhodnocování voleb.

„Nejsem informatik, ale kladu si tu stejnou otázku jako lidé. Je možné, aby antivirové programy mohly technicky být nástrojem manipulace voleb? Čistě hypoteticky. Neříkám, zda to někdo chce dělat, ale zda je to možné dělat,“ vysvětluje s tím, že to pokládá za klíčovou otázku.

„Přiznávám, že jsem neměl v úmyslu před volbami Eset nějak uvádět, možná s výjimkou odpovědi na obavy lidí. Ale včerejší vyjádření mluvčího Esetu mě přesvědčily o tom, že o oligarších musíme mluvit víc,“ dodal.