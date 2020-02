Blaha promluvil o předvolebních průzkumech a liberálních médiích. Základní lidské právo – být obelháván, tvrdí

Hned v úvodu se Blaha pouští do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a agentury AKO, která jí před prvním kolem prezidentských voleb naměřila podporu 53 %. Ve skutečnosti však tehdy získala jen něco přes 40 %.

„To je jen o zanedbatelných 13 % méně. Přesnost na desetiny procenta, bravo!“ píše Blaha a podotýká, že tehdy vznikaly vtipy o tom, že Čaputová překoná i Kim Čong-una a naměří jí přes 100 %.

Odhady přesné jako hodinky

Vzhledem k tomu Blaha píše, že když agentura dokáže odhadnout výsledky voleb s rozptylem 13%, pak z toho vyplývá, že všechny strany kromě Směru-SD mohou mít v nastavajících volbách nula procent.

„A Směr může mít i přes třicet. (…) Mě by upřímně zajímalo, jak po fiasku v prezidentských volbách může ještě někdo zveřejnit cokoliv od agentury AKO. Myslel jsem si, že po březnu 2019 se AKO bude objevovat už jen v humoristických časopisech,“ uvádí.

Liberální média v akci

Přesto však průzkum této agentury dnes najdeme ve všech liberálních médiích, píše Blaha.

Politik tak poukazuje na to, že „shodou okolností“ dala agentura AKO ve svých průzkumech Směru-SD necelých 17 procent, zatímco jiné agentury, MVK či Actly, jí daly téměř 22 %. „Jaká náhodička,“ míní.

„Samozřejmě – všechna liberální média poctivě ignorují MVK a Actly, protože jinak by nemohla psát o tom, jak Směr-SD nezadržitelně padá. Severní Korea je v porovnání s tímto krajinou nebeské pravdy,“ neodpustil si svou poznámku.

Základní lidské právo – být obelháván

Podotýká také, že to všechno jsou kolosální manipulace. „Když jsme ale přijali zákon, který by zakazoval celý tento nechutný byznys s průzkumy, ve kterém létají čísla jako v národní loterii, tak se zde Ústavní soud oháněl právem na informace,“ připomíná.

Z toho důvodu tak dnes, dle jeho slov, mají lidé možnost být od rána do večera manipulováni. Proč? Protože v každé liberální demokracii je to základní lidské právo – právo být obelháván. „Gratuluji,“ píše ironicky.

Další zajímavosti?

Jako další se Blaha ve svém postu zaměřil na to, že slovenská penťácká média jsou v rukou gaunerů jako je Marián Kočner, který je obviněný z objednání vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. Vyplynulo to z přepisů rozhovorů mezi Kočnerem a Haščákem z Penty.

„Ten (Kočner, pozn. red.) úkoloval Haščáka, o čem média mají nebo nemají psát. Kočner pískal, Haščák skákal. Haščák pískal, novináři skákali,“ poznamenává.

Připomněl také, že Haščákova Penta mimo jiné vlastní deníky Plus 7 Dní, Plus 1 Den, Trend a samozřejmě – Denník SME. Všechna tato média přitom dnes čelí podezření, že psala to, co potřeboval Kočner.

A pokud jde o SME, Blaah píše, že dnes tento deník pracuje na vytváření iluze, že video o mafiánovi Andreji Kiskovi je fake.

„Že by dal zase strýček Haščák nějaký ten pokyn? Po těchto hloupoučkých článcích je už asi každému jasné, že je Kiska chráněncem Penty,“ píše.

V neposlední řadě pak zmiňuje Igora Matoviče. Zde se politik baví tím, jak jsou liberální média poslední dny vyděšená z toho, že je lídrem opozice Matovič. „Poté, co se provalilo, že je Kiska čistý mafián, je pravděpodobné, že se strana Za lidi ani nedostane do parlamentu. A jejich voliči přejdou k Matovičovi,“ vysvětluje.

Zoufalství liberálů nezná hranic

Liberálové tak dle Blahy dostávají na frak. „Kiska - odpálen. Matovič - šílený. PS/Spolu - padá dolů. Hlina - ven. Sulík – ven,“ píše.

„Snaží se to zachránit agenturou AKO, která volby předvídá s rozptylem plus mínus 13 %. Fantastické. Zoufalství liberálů nezná hranic,“ uvedl závěrem.