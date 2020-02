Atmosféra před volbami houstne: Harabin podal trestní oznámení na Kisku. Tvrdí, že byl šéfem pozemkové mafie

Je to již podruhé, co kvůli pozemkové kauze Harabin podává trestní oznámení na Kisku. Před dvěma lety tuto žalobu generální prokurátor Jaromír Činžár smetl ze stolu. Jako důvod pro zamítnutí trestního oznámení tehdy uvedl trestněprávní imunitu, která je spojená s výkonem prezidentského úřadu. Přesto podle Harabina zahájit vyšetřování ve věci organizované skupiny měl. Každopádně, dnes by vyšetřování Kisky už nemělo nic bránit.

„Dnes (v pátek 14. února, pozn. red.) jsem podal trestní oznámení na hlavu pozemkové mafie pana Andreje Kisku, který je zjevně podezřelý z členství v organizované zločinecké skupině, pokud jde o převádění pozemků obyčejných lidí na boháče v Tatrách. Já jsem trestní oznámení podal již v lednu 2018, ale pan Činžar zjevně kryl pana Kisku, neboť byl v prezidentském úřadu,“ řekl v pátek novinářům Harabin.

Harabin tím reagoval na video, které bylo zveřejněno tento týden. Záznam, který má vypadat, že byl natočen skrytou kamerou, zaznamenává rozhovor popradského podnikatele Michala Šuligy a Milana Reichela, který je označován za šéfa popradského podsvětí. Na videu Šuliga oznamuje Reichelovi, že Kiska vědomě kupoval ukradené pozemky a že potřeboval vyprat špinavé peníze.

V této souvislosti se Harabin, jenž sám působil v letech 2006 až 2009 jako ministr spravedlnosti a je i bývalým soudcem nejvyššího soudu, domnívá, že má generální prokuratura povinnost vyslechnout osoby na videozáznamu jako svědky.

Harabin dále vyzval bývalého soudce Miroslava Radačovského, který projednával kauzu Kisky, aby se vyjádřil ke všem okolnostem, které jsou mu známé. Radačovský byl loni v květnu zvolen do Evropského parlamentu za kotlebovce.

Lídra strany Vlast překvapilo, že zástupci slovenské opozice, kteří údajně bojují proti korupci, na toto video nereagují. Jmenovitě zmínil předsedu hnutí OĽaNO Igora Matoviče nebo poslankyni za Kiskovu stranu Za lidi Veroniku Remišovou.

„Pan Kiska kradl pozemky obyčejným lidem. To je něco strašné a takový člověk byl v úřadě prezidenta republiky,“ poznamenal Harabin.

Kiska reaguje

Sám Kiska prohlásil, že video je zinscenované a jedná se o pomstu šéfa strany Směr-SD a bývalého premiéra Roberta Fica, který se podle něj bojí prohrát volby do Národní rady. V době, kdy Kiska ještě zastával úřad prezidenta, odmítl jmenovat Fica předsedou ústavního soudu. Za to mu Fico údajně hrozil pomstou.

V pátek Kiska uvedl, že kvůli videu podal trestní oznámení za křivé obvinění.

„Fico se mě bojí, proto na mě celou kampaň útočí, ví, že já jsem jeho největší soupeř. Jsem jediný, kdo ho porazil a ví, že bude-li strana ZA LIDI silná, nebude moci vládnout s fašisty a SNS,“ uvedl Kiska, který porazil Fica v prezidentských volbách v roce 2014.

Exprezident tvrdí, že pozemky koupil v roce 1999 od Šuligovy firmy na základě inzerátu v tisku. Podnikatel mu dále zprostředkoval koupi pozemku pod Tatrami. Ten ale původně patřil Jánu Francovi, který o něj prostřednictvím institutu vydržení nelegálně přišel, o čemž Kiska údajně nevěděl. Kvůli pozemku se Kiska v roce 2018 s Francem neúspěšně soudil. Ze zveřejněného videa ale vyplývá, že Kiska vědomě kupoval ukradený pozemek.

Volby se blíží

Parlamentní volby se budou konat již za dva týdny, a sice 29. února. Na nich Slováci rozhodnou, zda i po 12 letech vládu dále povede Směr-SD, kterou znatelně oslabila vražda novináře Jána Kuciaka. Ačkoli je Ficova strana podle průzkumu agentury AKO s 16,9 % nadále v preferencích na prvním místě, podporu postupně ztrácí.

Na druhém místě je OĽANO s 15,5 %, kterou následuje Kotlebova ĽSNS (10,3 %), koalice PS/Spolu (9,4 %), Kiskova Za lidi (8,9 %), Sme rodina (7,2 %) a KDH (5,3 %). Další dvě strany současné vládní koalice SNS a Most-Híd jsou na hranici volitelnosti 5 %.