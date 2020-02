„Nejen Kotleba.“ Harabinova kandidátka promluvila o extremismu, který mainstreamová média zamlčují

Většina lidí už je otrávena politiky a jejich umělými projevy, kteří v televizních debatách spolu s moderátory dokola opakují zažité floskule. Do relace Duel ale nyní „vnesla nový vítr“ mladá kandidátka z Harabinovy strany Vlast, Monika Sofiya Soročinová. Ta na otázky moderátora odpovídala rozumně, vtipně a ukázala, že má vynikající přehled.

Soročinová se v relaci Duel setkala s kandidátem strany Most-Híd Andrejem Hrnčiarem, jelikož TA3 zvolila formát, který podmiňuje účast ve studiu tím, že se mohou setkat pouze kandidáti se stejným číslem na kandidátní listině různých politických stran.

Soročinová zazářila

Z tohoto důvodu se debaty účastní jen kandidáti od 1 do 11 a nelze je zaměňovat ani v případě výpadku jednoho z kandidátů. Divák tak může v plné kráse vidět, kdo vlastně kandiduje, neboť v mnoha stranách kromě dvou nebo tří lidí nemohou ani nikoho jiného vyslat do televize. Právě proto se mnoho kandidátů raději rozhodlo, že se tohoto televizního formátu nezúčastní, než aby riskovali blamáž.

Hned v úvodu přišla řeč na to, že je Soročinová v politice novou tváří a následně zazněla otázka, co do ní chce tedy přinést.

„Děkuji, že jste poznamenal, že jsem novou tváří v politice a doufám, že si i pan Beblavý všimne toho, že jiné nové tváře v politice jsou. Osobně chci vnést do politiky více morálky, pokory ale zároveň přicházím i se svými bohatými zkušenostmi, které jsem nabyla během života v zahraničí, zejména v Rusku, kde jsem žila, studovala a pracovala více než 5 let,“ uvedla Soročinová, která vystudovala diplomacii v Rusku a je expertkou strany na zahraniční politiku se specializací na státy bývalého Sovětského svazu.

Na otázku, čím ji Štefan Harabin přesvědčil, aby vstoupila do politiky, odpověděla:

„Dosud nebylo mým záměrem vstupovat do vysoké politiky, i když nabídek na kandidaturu jsem již v minulosti dostala několik. Dr. Harabin mě však přesvědčil svou autentičností. Dr. Harabin má za sebou skvělé výsledky v oblasti soudnictví, v němž zkrátil soudní řízení ze tří let na 11 měsíců, dělníkům z Detvy pomohl, aby jim byly vyplaceny roky nevyplacené mzdy, a za jeho éry byla důvěryhodnost v justici na Slovensku mnohem vyšší než je nyní.“

Nová tvář má přehled

„Paní Kolíková figuruje ve více výročních zprávách Nadace otevřené společnosti. Pokud má justice zůstat nezávislá, pak tam nepatří lidé od Kočnera, ale ani od Sorose. Dnes zakotvila ve straně Andreje Kisky, který má problém s pozemky a který má u soudů 22 tisíc exekučních spisů svých splátkových společností,“ prohlásila.

Následně podotkla, že nedávno byla v Duelu paní Kolíková z Kiskovy strany Za lidi , která nejprve uvedla, že pracovala pro několik nevládních organizací a pak si postěžovala, že byla za Harabinovy éry propuštěna z ministerstva spravedlnosti.

Uvedla také, že se plně ztotožňuje s programem strany Vlast, která chce postavit politické mimovládky mimo zákon.

Boj proti extremismu

Na dotaz, co je daná strana připravena udělat pro to, aby na Slovensku nesílil extremismus, odpověděla, že je v první řadě potřeba extremismus definovat. Dle ní totiž neexistuje jen ten kotlebovský extremismus, o kterém jako o jediném hovoří média.

„Máme zde extremismus liberální, kdy představitelé tohoto proudu poškozují památníky sovětských osvoboditelů nebo chodí narušovat meetingy svých politických oponentů, kteří si za tímto účelem kupují lidi z romských osad,“ uvedla.

Zmínila také případ poškozování sochy sovětského maršála I. S. Koněva českými liberály v Praze.

Spolu s kandidátem strany Most-Híd se pak shodli na tom, že existuje také extremismus ze strany maďarských etnických stran, jak se to ukázalo na fotbalovém zápase Slovensko-Maďarsko. Tehdy totiž občané maďarské národnosti pálily slovenské státní symboly.

Povolební spolupráce

Soročinová pak dále na věčně se opakující otázku, koho by vyloučila z povolební spolupráce, odpověděla, že nikoho.

Její spolubesedník Andrej Hrnčiar by ale vyloučil spolupráci se stranou Směr-SD, se kterou byla jeho strana čtyři roky v koalici, a také ĽSNS. Na závěr ještě dodal, že není ani pro spolupráci se stranou Vlast.