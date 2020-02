Blaha se vysmál Čaputové: Lidem se nepřiblížíš tím, že si dáš na Valentýna pivo v hospodě

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se pustil do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Tentokrát se stalo důvodem to, že hlava státu na svém Facebooku informovala, že Den svatého Valentýna strávila v jedné ze slovenských hospod. Blaha se ale prezidentce vysmál a uvedl, že se lidem nepřiblíží tím, že si dá na Valentýna pivo v hospodě.

Čaputová a koncert v hospodě

Na oficiálním facebookovém účtu Zuzany Čaputové se dne 14. února objevil příspěvek s několika fotografiemi. Prezidentka v postu píše, že nerozděluje lidi na takové či jiné, ale spíše hledá jakési spojení mezi všemi.

„Ráda hledám to, co nás spojuje, neděli lidí na Bratislavu a zbytek Slovenska, na venkov a město, ani na kavárnu a hospodu. Podporuji zároveň každou aktivitu, která hledá průnik mezi námi všemi, a která motivuje k účasti ve volbách,“ uvádí.

Poukazuje přitom na to, že již druhý týden probíhají po celém Slovensku koncerty s jasným protifašistickým odkazem v rámci festivalu Slovenská hospoda. „Dnes večer jsem se na jeden z nich vydala do Beckova. Byla jsem zvědavá na skupinu Bad Karma Boy. Viděla jsem je hrát poprvé a nelituji svého výběru! Výborný koncert, skvělá atmosféra a lidé, kteří nejsou lhostejní, záleží jim na Slovensku a odmítají fašismus,“ napsala.

„Jsem přesvědčena, že z nabídky kandidujících politických stran v blížících se volbách si někoho takového určitě dokážeme vybrat. Zvládneme to!“ doplnila závěrem.

Reakce Blahy

V závěru pak uvedla ještě několik slov o blížících se volbách . Podle jejího názoru lidé ve volbách nehledají svůj idol, ale někoho, kdo nejvíce reprezentuje jejich názor na svět a hodnoty, které v něm sdílí.

Její slova ale nenechal bez povšimnutí Ľuboš Blaha, který dotyčnou v minulosti již několikrát kritizoval. Ten tentokrát nechápe, na co si to „tato americká barbína“ zase hraje. Podotýká, že ví o čem mluví, jelikož sám vyrůstal v prostředí hospody, mezi metalisty.

„Každý pátek na pivě, s normálními lidmi, v Matúši nad stanicí, zakouřená putyka, nic pro diskoblondýnky. Když náhodou do hospody zabloudilo něco jako Čaputová, smáli jsme se celý víkend. Nepatřily do našeho světa. Byly to rozmazlené sluníčkářské ženušky, které neměly nic společného s běžnými lidmi,“ zkritizoval poslanec prezidentku.

Rovněž si stojí za tím, že se Čaputová do hospody vydala proto, že to dostala jako radu od amerických poradců. A světě div se, právě na ten nejkomerčnější americký svátek – na Valentýna. „Come on, baby, tvař se jako jedna z lidu. To jí nakázali,“ míní a dodává, že Čaputová předstírala, že je obyčejná Slovenka.

Čaputová v hospodě působila nemotorně a hloupě

I na to, že prezidentka nechce dělat, má Blaha svůj názor: „A prý nechce dělat rozdíly mezi bratislavskou kavárnou a slovenskou hospodou. Marketingová faleš, že by se z toho jednomu udělalo špatně.“

Politik prezidentce rovněž vzkázal, že v hospodě působila jako Marie Antoinetta ve stáji.

„Nemotorně a hloupě. Nepatříš mezi pracujících lidi, jsi tam jako pěst na oko. Americká pěst na slovenské oko,“ dodal.

Poté ještě podotkl, zda se hlava státu v hospodě pochlubila tím, jak chce prosadit homosexuální adopce, jak chce na SR svážet migranty a jak miluje americký liberalismus.

„Bez ochranky by tě lidé hnali. Lidem se nepřiblížíš tím, že si dáš na Valentýna pivo v hospodě. Nejsi jedna z nich. Jsi cizí. Strojená. Falešná. A neupřímná. Jen předstíráš,“ myslí si a dodává, že se takovým lidem směje.

Rovněž píše, že prezidentka chce splynout s lidem, ale nerozumí mu a jen opakuje fráze, které jí napsali marketingoví poradci z USA. Také jí doporučil, jaký plán by na Valentýna měla zvolit příště.

„Příště raději na Valentýna zůstaňte doma se svým chlapem, madam prezidentko. Protože není nic trapnějšího, než když si buržoazie hraje na proletáře,“ uvedl s tím, ať se raději vrátí do newyorských obchoďáků, jelikož to je její svět, a Slovensku, natož hospodě, vůbec nerozumí.