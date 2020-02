Danko „chápe voliče ĽSNS“, která bojuje proti sluníckářům, ale… Oponoval přátelstvím s Ruskem a tykáním s Lavrovem

Na otázku ohledně sloučení s pravicovou stranou ĽSNS Danko připomněl, že Slovenská pospolitosť měla uniformu připomínající symboliku Hlinkových gard, a proto sotva ĽSNS teď podpoří jak Brusel, tak i Rusko.

„Já chápu lidi, kteří inklinují k ĽSNS, která často využívá kauzy, které nám dělají sluníčkáři. Lidé Mariana Kotleby, a myslím, že i on sám, na mě podávali trestní oznámení za různé věci od tiskovek přes všechno možné až po rigorózu, často zneužívají církevní věci, atd. Netvrdím, že by mluvili o špatných hodnotových věcech, problém je jiný,“ uvedl Danko.

Předseda dále odkázal na dnešní vztahy mezi Moskvou a Bratislavou, které Danko ztratit rozhodně nechce. „Jsem asi jeden z mála politiků v těchto zeměpisných šířkách, kteří si tykají s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mnohdy jsem s ním mluvil o tom, jak by Rusové přistupovali k takové vládě, kde by byla ĽSNS. A zodpovědně mohu říci, že nejen, že by nás nepustil nikdo do Bruselu, ale skončily by i naše dobré vztahy s Ruskem. Už nikdy bych se nedostal na tribunu na Rudém náměstí, tak jako letos u příležitosti výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Já moje vztahy v Moskvě, kde mohu telefonicky mluvit se šéfem Dumy Volodinem, předsedkyní Rady federace Matvijenkovou, ministrem průmyslu Manturovem a jejich prostřednictvím pomoci slovenským podnikatelům, kvůli Kotlebovi ztratit nechci,“ prohlásil Danko.

Vysvětlil, že navzdory tomu, že Kotleba občas zaujímá stranu Ruska, udělal několik chyb pro dobré vztahy s regionem: „Neuhlídal si, že jeho lidé používají pozdrav ‚Na stráž!‘, hákové kříže a jiné věci. To není jen o tom, co vykřikuje o Izraeli. Já vím, že nemůžete uhlídat každého člena strany, ale tam jsou lidé, kteří prosazují násilí, které dokonce skončí vraždou, jako v případě okresního předsedy strany v Popradě. Násilím chtějí řešit problémy v romských osadách, deklarují hrubou sílu,“ řekl Danko.

Podotkl, že i když v této straně jsou velmi dobří lidé, SNS se s ní stejně nemůže spojit.

F-16

V rozhovoru Danko promluvil také o nákupu amerických stíhacích letounů F-16. Na dotaz, jestli to bylo opravdu potřebné, odpověděl: „Kdyby Slovensko nemělo ochranu vzdušného prostoru zabezpečenou svojí letkou, tak bychom letiště v Kuchyni a na Sliači museli zavřít, nebo je zpřístupnit na ochranu našeho vzdušného prostoru, která ročně stojí až 60 milionů eur, jinému státu, přičemž patnáct set lidí by bylo na ulici. Když se to vynásobí za celé ty roky, tak vidíte, že je to velmi důležité rozhodnutí, které musela udělat vláda Slovenské republiky - nikoliv SNS - a já jsem hrdý, že se letka SR nezrušila,“ reagoval Danko.

„Já bych nechtěl, aby vzdušný prostor Slovenska chránily Ozbrojené síly USA nebo okolních států, ale kdybychom neměli vlastní letku, museli bychom to udělat - bohužel, takové jsou přístupové dohody při členství v NATO. A dnes neexistuje evropská alternativa členství v NATO, ačkoli věřím, že jednou přijde,“ dodal.

Slovensko podepsalo s USA smlouvu o nákupu 14 víceúčelových stíhaček na konci roku 2018. Za 14 stíhaček F-16 Block 70/72, munici a kompletní provozní zázemí zaplatí země více jak 1,6 miliardy eur (přes 41,35 miliardy korun). To je nejdražší modernizace vojenské techniky v dějinách republiky.

Při podpisu smlouvy slovenský premiér Peter Pellegrini zdůraznil, že tímto nákupem Slovensko deklarovalo své jasné ukotvení v NATO a EU, stejně jako svůj závazek poskytovat 2 % HDP na obranu v roce 2024. Zároveň Slovensko a USA vyjednávají dohodu o obranné spolupráci, na jejímž základě USA pomohou Slovensku s modernizací vojenských letišť.