Na Slovensku máme jen částečnou demokracii. Váš předseda je jako Colombova žena. Předvolební debata rozpoutala vášně

V prvním kole se setkali Pavel Weiss (99%), Ondrej Matej (HP), Robert Švec (SHO), Roman Ruhig (SL), Jozef Sásik (SĽSAH) a Emil Vestenický (PSN). Moderátorka Gabriela Kajtárová na úvod položila stejnou otázku všem diskutujícím, která byla spojena s vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Všichni účastníci diskuse tento čin absolutně odsoudili.

Mečiar: Tito chlapci jsou omylem ve svém životě

Ve druhém kole měla moderátorka připravené otázky ušité na míru pro každého přítomného hosta. Překvapením pro ni bylo, že předpokládaný lídr a tahoun volební kampaně hnutí Slovenská liga Vladimír Mečiar nakonec z předvolebního boje odstoupil a vyjádřil se na adresu představitelů této strany.

„Pro mě jsou tito chlapci omylem ve svém životě, ne jediným a možná ani ne posledním, ale tam jsem skončil,“ řekl.

Místopředseda strany Roman Ruhig reagoval, že pro ně to není překvapením s odůvodněním, že jejich hnutí není stranou jednoho muže.

Záhadná půjčka půl milionu eur

Moderátorka připomněla bývalému poslanci NR SR za SDKÚ Ondreji Matejovi, dnes z Hlasu pravice, jeho někdejší minulost v SDKÚ a komplikovaný příběh s půjčkou pro stranu ve výši půl milionu eur se zapojením podnikatele Vladimíra Poóra, Ivana Kmotríka, finančních skupin J&T a Penta. Ondrej Matej nakonec z postu pokladníka SDKÚ odstoupil.

Došlo i na volbu bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnky, pro něhož Ondrej Matej nehlasoval, protože tehdy vznikala podezření, že poslanecké hlasy na Trnkovo zvolení se kupovaly. Dnes očekává, že orgány činné v trestním řízení celou záležitost vyšetří a veřejnost se dozví pravdu, kdo byl v zákulisí volby Dobroslava Trnky na generálního prokurátora. Tvrdí, že tak jak bylo potřeba v roce 1998 porazit mečiarizmus, dnes je třeba porazit Směr-SD a Fica.

Moderátorka postupně zesilovala svůj tlak na diskutující až do takové míry, že svými otázkami souvisejícími s prezidentem První Slovenské republiky Josefem Tisem přivedla předsedy SĽSAH Josefa Sásika do fáze, že pomýšlel na odchod z televizní debaty. Nakonec to ustál, ale zároveň prohlásil, že na Slovensku je jen částečná demokracie.

Dráždivá fotografie

Místopředseda politické strany Práce slovenského národa (PSN) Emil Vestenický byl ve druhém kole otázek tázán na téma společné fotografie s poslancem NR SR Ľubošem Blahou, předsedou KSS Josefem Hrdličkou, předsedou PSN Romanem Stopkou, šéfredaktorkou časopisu EXTRA plus a kandidátkou na poslankyni do NR SR za PSN Lenkou Mayerovou a europoslancem Milanem Uhríkem z oslavy 20. výročí EXTRA plus. Fotografie prý rozpoutala spekulace o možné povolební spolupráci.

© Foto : Jana Birošová Poslanec NR SR Ľuboš Blaha, předseda KSS Jozef Hrdlička, předseda PSN Roman Stopka, šéfredaktorka časopisu Extra plus a kandidátka na poslankyni do NR SR za PSN Lenka Mayerová a europoslanec Milan Uhrík na oslavě 20. výročí Extra plus.

Kajtárovou nejvíce zajímalo právě to, zda si umí Vestenický představit složení budoucí koalice Směr-SD, LS Naše Slovensko a PSN.

„My jsme způsobilí spolupracovat s každým, kdo je na bázi lidských práv ochoten prosazovat svrchovanost, nezávislost, suverenitu Slovenské republiky, její územní celistvost a nedotknutelnost hranic, práva člověka, ochranu jeho legálně nabytého majetku, to jsou naše a pro nás rozhodující hodnoty,“ reagoval Vestenický. Moderátorka pokračovala: „Ptám se na Směr-SD a LS Naše Slovensko.“ „A proč by ne, pokud budou přijímat takové závěry a rozhodnutí, jsme ochotni spolupracovat, je to věc jednání,“ konstatoval místopředseda PSN Emil Vestenický.

Stopka jako Colombova žena

Kajtárová též upozornila na neúčast předsedy PSN Romana Stopky v televizních debatách. „Diváci ho zatím neměli šanci vidět. Kde máte předsedu? Vždyť to už vypadá jako Colombova žena,“ zeptala se.

Vestenický moderátorce vysvětlil, že každá strana má svou strategii a vše má svou roli. Předsedu Stopku mohli všichni vidět na zmíněné fotografii z oslav měsíčníku EXTRA plus, ale i na FB profilu strany či na webové stránce PSN, dodal.

Druhé kolo debaty uzavřel předseda strany 99% Pavel Weiss, který musel odpovídat na otázky spojené s financováním mediální kampaně politické strany 99% z roku 2012, která patřila mezi nejnákladnější a přesáhla dva miliony eur. Později se televizní debata začala věnovat konkrétním citacím z volebních programů a návrhem řešení v oblasti daní, hospodářství, státního rozpočtu, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany SR, fungování EU či NATO.

Článek původně vyšel v měsíčníku EXTRA plus.