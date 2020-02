Vyšetřování Kisky je projev mafiánského státu? Pellegrini odmítá dvojí pohled na policii

Předseda slovenské vlády doprovodil publikaci videa souhrnem toho, co řekl v dotyčném pořadu.

Nejprve šla řeč o zásadních úkolech, kterými se zabýval premiér poté, co začal pracovat ve své funkci.

„Po nástupu do vlády jsem si dal tři priority: co nejdříve vyšetřit vraždu novináře a jeho přítelkyně, a pachatele pohnat před soud,“ uvedl Pellegrini a konstatoval, že po dvou letech je to splněné.

„Napravit dobré jméno Slovenska v zahraničí, které bylo i díky vyjádřením tehdejšího prezidenta Kiska pošpiněné,“ pokračoval předseda slovenské vlády.

Slovenský premiér neskrýval radost z toho, že se mu podařilo setkat se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ruským prezidentem Vladimirem Putinem a tehdejším premiérem Dmitrijem Medveděvem, s čínským prezidentem, s generálním tajemníkem OSN a se všemi největšími hlavami evropských zemí.

„Mám přijetí na všech úrovních a nikdo nemá problém se Slovenskem,“ zdůraznil Pellegerini.

Pak přišla řada na třetí prioritu. Šlo o uklidnění situace na Slovensku a pokračování v budování sociálního státu.

„Všechny tři priority jsou dnes splněny,“ stojí v příspěvku Pellegriniho.

Poté se vrhl na vyšetřovací orgány země a vyjádřil svou nespokojenost.

„Pokud však máme mluvit o právním státě, odmítám dvojí pohled na policii a prokuraturu - jestliže vyšetřuje Kočnera a Bašternáka, je to v pořádku, ale pokud vyšetřuje pana Kisku, už je to projev mafiánského státu,“ zdůraznil slovenský premiér a poukázal na obvinění, které bývalý prezident Slovenské republiky vznesl na adresu policie.

„To také není zcela férové,“ uvedl premiér.

Dále podotkl, že Kiska musí stejně jako všichni občané, poskytovat orgánům činným v trestním řízení vysvětlení, zda se znal s šéfy popradského podsvětí a jak nakupoval pozemky.

Publikace fragmentu videa vyvolala spoustu reakcí uživatelů Facebooku, které se dotkly osobnosti bývalého slovenského prezidenta.

„Pan Kiska se dnes pěkně potil, nestíhal ani z daleka na Pellegriniho. Naštěstí premiéra máme a měnit ho nebudeme, držíme palce,“ uvedla Michaela Vrábelová.

„Kiska se cítí bohatý, jemu zvýšení důchodu nechybí. Já si myslím, že je velmi chudý duchem a potřebuje zvýšit zdravotní péči,“ napsal František Pollák.

„Pan Kiska je nebezpečný vypočítavý tvor. Už jen to, že skupuje pozemky za účelem dalšího rozprodeje a nesmyslných výstaveb byznys nemovitostí a zdevastovaní dalšího kousku životního prostředí. A takový tvor má být v politice?“ položil otázku uživatel se jménem Maria Ulicny-Mafo.