Danko přerušil mimořádnou schůzi Národní rady SR

Podle Dankových slov podobné chování „není hodné poslance a už vůbec ne předsedy strany a je v rozporu s jednacím pořádkem“.

Beblavý novinářům před jednáním uvedl, že dort, který přinesl, je svatební. Má se jednat o svatební dort budoucí koalice, která prý bude složená ze Směru-SD, SNS a ĽSNS. Beblavý žádal o přednesení procedurálního návrhu, ovšem Andrej Danko to nedovolil.

Nezařazené poslance Danko vykázal z jednací místnosti a dal jim absenci. Učinil tak po opakovaných výzvách, aby přestali blokovat schůzi a aby respektovali jednací pořádek. Kromě jiného svolal i poslanecké grémium.

„Takové chování jsme v Národní radě SR ještě neměli,“ konstatoval Danko. Schůze bude pokračovat zítra v 9:00.

„Máte právo na svůj pocit, ale nemáte právo zneužívat mandát poslance a chovat se nepříčetně a využívat toho na doslovné okupování řečnického stolu,“ sdělil ještě poslancům Danko.

Schůze parlamentu

V úterý zahájil předseda Národní rady Andrej Danko mimořádnou 58. schůzi parlamentu. Tématy, kterými se měli poslanci zabývat, jsou tři vládní návrhy zákonů, které mají být projednány ve zkráceném režimu. Tématem měla být i Istanbulská úmluva.

Připomeňme, že slovenská vláda navrhla Národní radě SR, aby změnila usnesení k Istanbulské úmluvě a aby nesouhlas s daným dokumentem nahradila souhlasem. V úterý přijala vláda toto usnesení mimo zasedání shromáždění.

Uvádí se, že vláda navrhla, aby došlo ke změně znění schváleného návrhu během posledního jednání vlády, což bylo 12. února. Navrhuje, aby došlo k nahrazení nesouhlasného stanoviska s dokumentem OSN souhlasným. Kromě toho také vláda navrhla, aby do usnesení parlamentu byla doplněna věta o tom, že jde o mezinárodní smlouvu podle slovenské ústavy, která má přednost před zákony.

Nutno podotknout, že únorová schůze nebyla plánovaná. Nicméně předseda Národní rady ji svolal poté, co došlo ke schválení vládou tří právních norem. Uvádí se, že novelou zákona o přídavku na dítě by se měla jeho výška zdvojnásobit na částku 50 eur.

Také důchodci by měli mít ke konci tohoto roku 13. důchod díky novele zákona o sociálním pojištění. Dostat by jej měli všichni důchodci a pohybovat by se měl na úrovni současné průměrné výšky důchodu, což je 460,40 eur (11,415 tisíc korun).

V neposlední řadě se měl na schůzi projednat i návrh na zrušení dálničních známek. Právě Danko představil záměr o zrušení známek pro fyzické osoby a právnické osoby s vozidlem do 3,5 tun.