„Toto je slovenský liberalismus v praxi.“ Blaha reaguje na dnešní incident v parlamentu

Jeho první příspěvek se týkal Istanbulské úmluvy. Dnes totiž média informovala o tom, že slovenská vláda navrhla Národní radě Slovenské republiky, aby změnila usnesení k Istanbulské úmluvě, a aby nesouhlas s daným dokumentem nahradila souhlasem. Kromě toho také vláda navrhla, aby do usnesení parlamentu byla doplněna věta o tom, že jde o mezinárodní smlouvu podle slovenské ústavy, která má přednost před zákony.

Právě tohle označuje Blaha za „hoax“.

„Liberálními médii se šíří hoax, prý vláda změnila sůvj postoj k Istanbulské úmluvě,“ začal svůj příspěvek poslanec a vysvětlil, že se jedná o technickou otázku: „buď bude mít text, že NR SR nesouhlasí a hlasovat pro, nebo mít text, že NR SR souhlasí a hlasovat proti.“

Poznamenal, že pokud by se rozhodli jít první cestou, prezidentka Čaputová by se tvářila, že to nebude respektovat. Proto dle jeho slov se jde druhou cestou. „Návrh bude, že schvalujeme a my zahlasujeme proti,“ napsal.

Přerušení schůze NR SR

Poslanec píše, že se jedná o čistě technickou věc, aby to bylo právně čisté. „Takto funguje liberální žurnalistika – hoaxy, lži, konspirace. A hlavně, že hoaxy všude okolo, ale do zrcadla se nepodívají. Jsme proti Istanbulské úmluvě, a pokud nezradí strany z opozice, tak to dnes v parlamentu do třetice odhlasujeme, ať se už excelence ze skládky nemůže vymlouvat,“ uvedl závěrem prvního příspěvku.

Ve svém druhém dnešním postu na Facebooku se věnuje poslanec situaci, která dnes nastala v parlamentu. Předseda slovenského parlamentu Andrej Danko přerušil jednání Národní rady SR. Důvodem byli nezařazení poslanci kolem Miroslava Beblavého. Ti totiž přinesli na řečnický pult dort a nechtěli jej odnést ze sálu. Právě na tuto situaci zareagoval svým příspěvkem Blaha.

„Podívejte se na to, co dělají libeárlní extrémisté v parlamentu. Beblavý, Poliačik a další anarchokapitalisté z PS/Spolu až tak velmi nechtějí, aby senioři dostali 13. důchod, a abychom zařezali Istanbulskou úmluvu, že okupují řečnický pult v Národní radě a brání tomu, aby mohla proběhnout schůze,“ napsal.

Připomněl, že většina poslanců program schůze schválila. Dodal, že předseda NR SR Danko je několikrát vyzval, aby dodržovali jednací pořádek a vykázal je. Podle jeho slov však oni nerespektují nic a přirovnal je k „malým trucovitým dětem“.

„Jim se schůze nelíbí, tak budou většině poslanců (a tedy většině voličů) bránit, aby vykonávali svůj demokratický mandát,“ pokračuje poslanec.

Tuto situaci označil Blaha za „neuvěřitelný precedens do budoucnosti“. „Bude se líbit neoliberálům, když budou vládnout a budou chtít seniorům vzít důchody a my se tam postavíme a zabráníme jim v tom násilím jako oni teď?“ ptá se ve svém příspěvku.

Dále pokládá v postu otázky, zda má takto vypadat demokracie, tedy bez respektu k zákonům, bez úcty k jiným názorům a bez elementární slušnosti. Uvedl, že takhle se chovají extrémisté.

„Toto je slovenský liberalismus v praxi. Já nevím, zda jsou Beblavý a Poliačik zfetovaní, ale neragují na nic. Jen se řehtají jak blázni. Toto je opravdu skandál. Ještě jednou – takový bordel dělají proto, aby seniorům odepřeli důchody, a aby bránili Istanbulskou úmluvu, kterou chceme odmítnout. Šílené,“ uzavřel příspěvek Blaha.