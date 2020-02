Poslanci PS/Spolu přespali v parlamentu. Předseda Danko opět přerušil schůzi

V úterý zahájil předseda Národní rady Andrej Danko mimořádnou 58. schůzi parlamentu. Tématy, kterými se měli poslanci zabývat, jsou tři vládní návrhy zákonů, které mají být projednány ve zkráceném režimu. Tématem měla být i Istanbulská úmluva.

Již včera poslanci kolem Miroslava Beblavého přerušili jednání Národní rady SR, když na řečnický pult přinesli dort a ze sálu ho nechtěli odnést.

Nezařazené poslance Danko vykázal z jednací místnosti a dal jim absenci. Učinil tak po opakovaných výzvách, aby přestali blokovat schůzi a aby respektovali jednací pořádek. Kromě jiného svolal i poslanecké grémium.

Přespání v Národní radě SR

O nocování poslanců v parlamentu na svém Facebooku informoval Miroslav Beblavý, který k příspěvku napsal, že ráno v jednacím sále všechno sbalili a uklidili.

Předseda Andrej Danko ráno v devět hodin opět vyzval skupinu poslanců, aby do třech minut opustila řečnický pult. Poslanci ale neuposlechli a Danko jim udělil již druhou absenci a mimořádnou schůzi opět přerušil. Mělo by se pokračovat zítra v 9:00.

Mimořádná schůze

Připomeňme, že slovenská vláda navrhla Národní radě SR, aby změnila usnesení k Istanbulské úmluvě a aby nesouhlas s daným dokumentem nahradila souhlasem. V úterý přijala vláda toto usnesení mimo zasedání shromáždění.

Uvádí se, že vláda navrhla, aby došlo ke změně znění schváleného návrhu během posledního jednání vlády, což bylo 12. února. Navrhuje, aby došlo k nahrazení nesouhlasného stanoviska s dokumentem OSN souhlasným. Kromě toho také vláda navrhla, aby do usnesení parlamentu byla doplněna věta o tom, že jde o mezinárodní smlouvu podle slovenské ústavy, která má přednost před zákony.

Nutno podotknout, že únorová schůze nebyla plánovaná. Nicméně předseda Národní rady ji svolal poté, co došlo ke schválení vládou tří právních norem. Uvádí se, že novelou zákona o přídavku na dítě by se měla jeho výška zdvojnásobit na částku 50 eur.

Také důchodci by měli mít ke konci tohoto roku 13. důchod díky novele zákona o sociálním pojištění. Dostat by jej měli všichni důchodci a pohybovat by se měl na úrovni současné průměrné výšky důchodu, což je 460,40 eur (11,415 tisíc korun).

V neposlední řadě se měl na schůzi projednat i návrh na zrušení dálničních známek. Právě Danko představil záměr o zrušení známek pro fyzické osoby a právnické osoby s vozidlem do 3,5 tun.

Tři novely zákonů

Pokud jde o novelu zákona o přídavku na dítě, má se výška tohoto příspěvku plošně zdvojnásobit alespoň na částku 50 eur. Rodiče nezaopatřeného dítěte tak mají získat větší podporu ze strany státu a toto opatření jim má částečně ulehčit od finančních výdajů. Ministerstvo práce zvýšení této dávky odůvodňuje i nedostatečnou výší v současné době, ačkoli se každoročně valorizuje.

Novelou zákona o sociálním pojištění by zase důchodci měli ke konci tohoto roku získat 13. důchod. Nárok na něj mají mít všichni důchodci a jeho výše by měla být na úrovni současné průměrné výše důchodu, tedy 460,40 eur. Lidé v předčasném důchodu by přitom měli dostat 433,20 eur. Sirotčí důchody činí v průměru 137,70 eur, průměrný důchod vdov je 263,10 eur, vdovců 208,80 eur. V případě 100% zdravotního postižení handicapovaných představuje průměrný důchod 380 eur, přičemž do 70 % postižení je tato částka na úrovni 209,90 eur. Sociální důchod by měl dosáhnout úrovně 255 eur a invalidní důchod z mládí by měl být ve výši 280,5 eur. Oba návrhy v sociální oblasti pocházejí z dílny koaličního Směru-SD.

V parlamentu by se rovněž měl doladit i návrh na zrušení dálničních známek. Záměr zrušit známky pro fyzické a právnické osoby s vozidlem do 3,5 tuny představil Danko a uvedl jej jako jednu z podmínek této mimořádné schůze parlamentu. Ministr financí Ladislav Kamenický (Směr-SD) spočítal, že by toto opatření mělo stát přibližně 70 milionů eur.