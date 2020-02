Chmelár promluvil o podivném postoji novinářů ke straně Socialisté.sk a porovnal náklady stran na volební kampaň

Chmelár uvádí, že v posledních dnech cítí ze strany médií jistý nevídaný zájem. Vysvětlil, že se jej již třetí televize dotazovala, zda hnutí, kterého je Chmelár předsedou, nepřemýšlí o tom, že se vzdá ve prospěch jiné strany. „Socialisté nejsou na prodej,“ napsal.

On sám takové otázky považuje za drzost, svou odpověď však v příspěvku sdílel.

„Uvedená otázka mě překvapuje, jelikož vaše televize od vzniku našeho hnutí neprojevila žádný zájem o názory Socialistů.sk, neinformovala o žádné předvolební tiskové konferenci hnutí Socialisté.sk, neinformovala o žádné předvolební aktivitě hnutí Socialisté.sk a jediná otázka, se kterou se na nás obracíte na konci volební kampaně, je, zda se nevzdáme,“ uvádí Chmelár svou odpověď na danou otázku.

Pokračuje s tím, že jeho hnutí nevidí žádný důvod na to, aby se vzdali v něčí prospěch. Dodal, že nevzniklo proto, aby někomu posloužilo . Podle jeho slov vedou dlouhodobý zápas za autentickou demokracii a spravedlnost proti oligarchii, která ovládá politické strany ve vládní koalici, v opozici a korporativní média. Právě za takové médium označil Chmelár i televizi, která jej s dotazem oslovila.

„Jsme principiální politické hnutí, které nekolaboruje s oligarchií. Nemáme proto tolik peněz jako politická eseročka, která se chybně nazývá politickými stranami. Mnoho peněz postupně nahrazujeme mocí lidí. Vybrali jsme si náročnější cestu, ale udržitelnější, proto věříme, že nakonec přinese své ovoce. Pokud se voliči nenechají oklamat zmanipulovanými průzkumy veřejného mínění, pokud se nedají koupit drahou reklamou a nenechají propadnout hlas ve prospěch oligarchie, Socialisté.sk překročí brány parlamentu,“ končí svoji odpověď, kterou dal televizi.

Financování kampaně

Ve svém příspěvku se ovšem věnuje ještě další věci, a to částkám, které strany vynaložily na svou kampaň. Ke svému postu přiložil graf, ve kterém ukazuje, že Slovensko čelí té nejdražší kampani v historii země. Podle daného grafu utratilo prvních pět nejsilnějších stran v kampani do včerejšku, tedy do 18. 2., téměř 8,5 milionu eur (211,65 milionu Kč). To je, jak sám uvádí, více než zbylých dvacet stran dohromady.

Poznamenal, že žebříček preferencí do značné míry kopíruje žebříček investovaných peněz. Podle Chmelára tak nerozhodují ve volbách silné osobnosti, velké myšlenky, ale peníze.

„Představa, že o osudu této země demokraticky rozhodují lidé, je pohádka pro slabomyslné. Tento vzorec se dá změnit jen za předpokladu, že lidé přestanou věřit vnucovaným modelům volebního chování, potlačí strach a budou volit podle vlastního přesvědčení, ne podle imaginárních šancí, které určily oligopolní média a průzkumné agentury,“ uvedl.

Předseda hnutí Socialisté.sk také zmiňuje, že podobným způsobem se pokouší masírovat veřejné mínění i část třetího sektoru. Popisuje, že viděl jistou výzvu „50 osobností“ pod názvem Lhát se nemá. Ta apeluje na politiky a političky, aby nepoužívali dezinformace v politickém souboji.

Taktika novinářů

Chmelár poukazuje na to, že v seznamu těchto jmen marně hledal morální či společenské autority. Podle jeho slov tam totiž byla například Miroslava Kernová, redaktorka portálu Sme. Jak uvádí, ta „neobyčejně manipulativním, zavádějícím až jedovatým způsobem kádruje lidi, kteří neodpovídaji její názorové bublině či spíše sektě“. Dále se tam podle Chmelára nachází šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný nebo šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy.

„To je i taktika jiných novinářů, kteří vám nejprve blokují přístup do mainstreamových médií a když začnete využívat jako nosiče informací alternativní média, která vám navíc zveřejní zprávu korektněji než tzv. seriózní média, začnou vás kádrovat, že proč jim poskytujete rozhovory,“ píše.

Již závěrem Chmelár poukazuje na to, že pokud se zasvětí život nemilosrdnému strhávání politické masky dnešní doby, „všichni ti manipulátoři, ctihodní lháři, propagandisté a vojenští štváči všech barev vás nebudou mít rádi, budete ztrácet spojence a příznivce, protože pravda je nemilosrdná a často drsná“.

„Ale je to jediný způsob, jak se držet mého životního kréda: Nelhát, nekrást a nezradit svůj lid,“ napsal.