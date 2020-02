Ve Zvolenu bude opraven hřbitov Rudé armády. Budou tam vyryta i jména vojáků

Informuje o tom televize TA3 s tím, že dosud na hřbitově byly jenom desky se jmény velitelů a nejvyšších důstojníků.

Jména obyčejných vojáků však chyběla a byla jen součástí archivních záznamů.

Rekonstrukce se dotkne především společných hrobů, kde je pochováno přes 17 tisíc vojáků.

Poznamenává se, že obnovou projde i zeleň, protože kořene stromů narušují jednotlivé hroby.

„Ruská strana chce instalovat ty tabulky proto, aby potom kdokoliv, kdo přijde na hřbitov, mohl mít blízký kontakt s tím jménem vojáka, který tu padl za osvobození Slovenska,“ uvedla primátorka Zvolenu Lenka Balkovičová.

Kromě Ruské federace také i slovenská vláda vyčlenila na rekonstrukci 200 tisíc eur.

Balkovičová podotkla, že celá transakce půjde přes ruskou ambasádu, a město Zvolen jen dává souhlas k tomu, aby byly tabulky instalovány.

„V tuto chvíli vybíráme, kterou část projektu za tuto částku jsme schopni realizovat. V první řadě bychom chtěli upravit vstup na hřbitov Rudé armády tak, abychom zahájili restauratérské práce hrobů,“ podotkla primátorka.

Připomíná se, že na hřbitově jsou pohřbeni vojáci, kteří osvobozovali Bánskou Bystrici a byli původně pochováni tam na náměstí SNP.

Uvádí se, že ruská strana by chtěla stihnout rekonstrukci do začátku května, kdy se ve Zvolenu připomene 75 let ukončení 2. světové války.

Boj s úřady kvůli hrobům sovětských vojáků v Polsku

V polovině měsíce jsme informovali o tom, že společenský aktivista, praporčík v záloze polských ozbrojených sil Jarosław Tomczak promluvil o svém mnohaletém boji s úřady kvůli obnovení velkého vojenského hřbitova v polském Stargardu, kde byli pochováni sovětští váleční zajatci.

„V mém městě je Mezinárodní vojenský hřbitov, kde bylo podle původních informací pochováno pět tisíc vojáků. Na základě databáze Memoriál jsem zjistil, že je jich nikoli pět tisíc, ale 6,4 tisíce. V rejstříku hřbitova je zapsáno sedm hrdinů Sovětského svazu. Podařilo se mi zjistit, že je jich 17. Z úzké spolupráce s Ministerstvem obrany RF a velvyslanectvím ve Varšavě se mi podařilo zahájit proces restaurace hrobů. V letošním roce budou hroby vojáků Rudé armády na Mezinárodním vojenském hřbitově komplexně zrestaurovány,“ řekl Tomczak na Mezinárodní konferenci Jalta 1945: Ponaučení z dějin.

Podle jeho slov se mu v průběhu ověřování příjmení vojáků podařilo v roce 2014 najít zapomenutý vojenský hřbitov – Neuen Kriegsgefangenenfriedhof – Nový vojenský hřbitov.

„V letech 2014 až 2018 jsem sváděl urputný boj s různými úřady o zachování tohoto Nového vojenského hřbitova na veřejném místě… Úřady o tomto hřbitově nic nevěděly a nejevily zájem o dodatečné informace. Nechtěl jsem si myslet, že by příčinou byl politický kontext,“ podotkl.

Připomněl také, že byla Rudá armáda mnohonárodnostní.

„Na tomto hřbitově jsou pochováni občané jedné země, ale nejedné národnosti…Najdeme zde Rusy, Bělorusy, Ukrajince, Gruzínce, Tatary, Kazachy a samozřejmě Poláky. Neustále jsem usiloval o to, aby byly na tom místě provedeny průzkumné práce, aby byla ověřena zpráva, kterou jsem napsal o Novém vojenském hřbitově. Byla to velmi náročná práce a nikdo mi s tím nechtěl pomoci. Psal jsem a telefonoval, komu jsem jen mohl, i komu nemohl,“ řekl Tomczak.

Aktivista takto „bojoval“ dva roky. Konečně se našly peníze na průzkumné práce na území, kde byl podle jeho údajů Nový vojenský hřbitov. Ráno 30. září 2016 tedy začaly průzkumné práce. Hned poté, co bylo odklizeno smetí, byly nalezeny první lidské ostatky.

„U jedné kostry byl vojenský žeton, který patřil Zolotarjovovi Gerasimu Stěpanovičovi. Ukázalo se, že jsem měl pravdu… Myslel jsem si, že už je konec problémů s Novým vojenským hřbitovem, a odteď bude všechno, jak má být. Mýlil jsem se. Úředníci nechtěli tomuto území udělit status vojenského hřbitova. A bojoval jsem dál… V květnu roku 2018 byl hřbitovu tento status udělen,“ řekl Tomczak.