„Jsem rád, že nás v roce 92 Klaus s Mečiarem rozdělili.” Zahradil reagoval na předvolební průzkum na Slovensku

I když se výsledky neoficiálního průzkumu příliš neliší od těch posledních dostupných průzkumů, ukazují možnosti opozičního slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), že by se krátce před nadcházejícími parlamentními volbami na Slovensku mohlo dotáhnout na stranu Směr expremiéra Roberta Fica.

Preference OĽaNO, které se silně vymezuje vůči Směru, v nejnovějším průzkumu dosáhly 16,4 procenta. Směr by získal 17,2 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Do Národní rady SR by se dostalo celkově osm stran, hnutí a koalic.

Na třetím místě skončila krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko s podporou 10,4 procenta. Čtvrtá příčka připadla koalici neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu (9,1 procenta), která loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu.

Do sněmovny by se ještě dostaly nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky (8,2 procenta), opoziční strany Jsme rodina (7,9 procenta) a Svoboda a solidarita (6,1 procenta), jakož i neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (5,2 procenta).

Reakce Jana Zahradila

Na Facebooku český politik čtenářům připomněl rozdělení Česka a Slovenska a podotkl, že je tomu rád.

„…když vidím takovýhle průzkum, jsem rád, že nás v roce 92 Klaus s Mečiarem slušně a rychle rozdělili a že jsem pro to v tehdejším FS taky mohl zvednout ruku. Nefungovalo by to. Ten společný stát by už byl trvale paralyzovaný,“ napsal Zahradil a přidal ke svému příspěvku obrázek s diagramem volebních preferencí.

Pak v komentářích dodal: „Kiska pěkně propadl.“

Moratorium na zveřejnění výsledků průzkumů

Ačkoli nejdůležitější období z pohledu rozhodování voličů je období 1-2 týdny před volbami, na Slovensku platí v období 14 dnů před volbami a v den voleb do uzavření hlasovacích místností zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Parlament loni délku zmíněného moratoria prodloužil až na 50 dnů.

Vznikla proto iniciativa 50dni.sk, která zveřejnila výzvu, aby si lidé sami objednali tento průzkum pro vlastní potřebu. Na průzkum se složilo téměř 10 tisíc lidí částkou více než 46 tisíc eur a průzkumy veřejného mínění objednali u renomovaných konkurenčních agentur FOCUS a JAK. Data byla shromažďována od 13. do 18. února.

„Cílem naší iniciativy je, aby nejen politické strany, ale i běžní občané měli možnost být před volbami informováni o vývoji volebních preferencí a mohli se kvalitně rozhodnout, komu dají svůj hlas,“ píše iniciativa.

Pokuty za zveřejnění výsledků průzkumů na Slovensku v období moratoria hrozí podle zákona například tamním mediím, politickým stranám a dalším právnických osobám založeným podle slovenského práva. Fyzickým osobám za to podle zákona nehrozí žádný trest.