Čarnogurský prozradil, čeho je třeba se obávat, pokud se bude Progresivní Slovensko podílet na vládní koalici

Již v sobotu 29. února proběhnou na Slovensku parlamentní volby. V rozhovoru tak přirozeně přišla řeč na to, jak volby podle Čarnogurského dopadnou.

„Pro mě osobně by byla nejhorší možná alternativa vládní koalice s účastí PS (Progresivní Slovensko), které razí velké změny v zákonech, například co se týká homosexuality. Slovenský právní řád neví nic o manželství homosexuálů ani o možnosti, aby adoptovaly tyto dvojice dokonce děti. A já jsem přesvědčený, že je to tak naprosto správně,“ vysvětlil.

Dotyčný uvedl, že on sám spíše „hledí dopředu na to, co nastane po“.

Následně dodal, že podle jeho názoru celkem reálně na Slovensku hrozí volební pat. „Buď nebude možné vytvořit žádnou vládu, anebo to bude velmi labilní a nestálý kabinet, takže podle mého názoru můžeme v relativně krátké budoucnosti očekávat na Slovensku další parlamentní volby!“ řekl.

Kotlebovci a jejich šance

Řeč přišla také na kotlebovce, tedy Lidovou stranu Naše Slovensko (ĽSNS) Mariána Kotleby, kteří mají reálnou šanci stát se druhou největší politickou silou na Slovensku.

„Ale taky je to vyplňování mezer, které ty dosavadní strany nebyly schopné pokrýt,“ míní a dodává, že Kotlebova strana není vázána politickou korektností, což je její obrovská výhoda.

Této straně dle bývalého premiéra zčásti určitě pomáhají protestní hlasy. Jsou zde ale i jiné aspekty.

A pokud jde o zmiňované „vyplňování mezer“, podle Čarnogurského jde o například o postavení romské menšiny na Slovensku, protože jde o absolutně nedořešený problém, do kterého se nikomu moc nechce.

„Já sám si vzpomínám, když se na mě jako na ministra spravedlnosti obrátili bílí obyvatelé, kteří požadovali, aby už konečně došlo k integraci Romů do společnosti. Takže ten problém tady stále je,“ dodal.

A co Fico?

Čarnogurský také v rozhovoru uvedl, jak vidí současnou pozici Roberta Fica a jeho strany Směr-SD.

„Tak Fico tu svoji stranu drží pohromadě, i když teď není její oficiální tváří, tou je aktuálně Pellegrini. A já věřím, že prakticky stejná situace bude i po volbách, protože Robert Fico sice stojí zdánlivě v pozadí, ale ve skutečnosti je pro Směr tou hlavní osobností a jeho názory většina respektuje,“ domnívá se.

Další témata rozhovoru

Kromě blížících se voleb Čarnogurský odpovídal také na otázku, kterého českého a slovenského prezidenta od roku 1990 by vyzdvihl jako vzor.

Na dotaz reagoval nejprve smíchem a slovy, že žádný ideální prezident samozřejmě neexistuje. Nakonec však ale některá jména přece jen zmínil.

„Ale když už bych měl někoho jmenovat, tak na Slovensku by to byl asi… no, no ale ano – prezident Michal Kováč. Nebyl to tedy ideální ani výborný prezident, ale byl to řekněme dobrý prezident nebo se k tomu alespoň nejvíce přibližoval. A pokud mám mluvit o českých prezidentech, tak tam to není zdaleka tak složité – pro mě byl a je nejlepším českým prezidentem Miloš Zeman,“ uvedl.

Následně se vyslovil i k demokratickému režimu, demokracii a 90. létům.