„Nejde o konspiraci.“ Šimkovičová se vymezila proti migrantům. Liberálové jich chtějí na Slovensko pustit tisíce, varuje

Dotyčná na svém účtu na sociální síti uvedla, že se zděšením poslouchá a čte příspěvky a vyjádření tamějších liberálních politiků a kandidátů v předvolebních diskusích a kampaních o tom, jak chtějí na Slovensko vpustit, resp. přijmout, tisíce migrantů v rámci jakési „solidarity či společenského přínosu a obohacení“.

„Z mého pohledu migranti pro Slovensko nepředstavují žádný přínos, ale právě naopak. Podvolení se tlaku Evropské unie a jejich představitelů, jakož i tlaku nevládních – lidskoprávních organizací a nadnárodních korporací by znamenalo ohrožení bezpečnosti slovenské společnosti jako takové,“ napsala.

Nejde o šíření konspirací nebo paniky

Podle ní se tak stačí jen podívat do některých zemí západní a severní Evropy, např. do Švédska, Německa či Francie. Šimkovičová poukazuje třeba na to, jaký rapidní nárůst kriminality páchané migranty způsobila tzv. politika otevřených dveří, v podstatě tedy „otevření se přijímání migrantů a multikulturalismu“.

„Vraždy, znásilnění a dennodenní teror jsou fakta, která hovoří jasnou řečí o tom, že experiment začlenění statisíců lidí jiných kultur a zvyklostí do zemí Evropské unie byl jeden obrovský omyl. A nejde o žádné šíření konspirací či paniky,“ tvrdí a uvádí, že čísla hovoří jasně.

„Další desítky tisíc migrantů v současnosti přicházejí do Řecka a Itálie, které hlásí přeplněné uprchlické tábory a jen čekají na jejich přerozdělení,“ píše.

Varování pro Slovensko

Zdůrazňuje, že se situace začíná zase přibližovat roku 2015. Ukazuje to na příkladu ze současnosti, kdy na maďarsko-srbské hranici nyní čeká na nelegální překročení vnějších hranic EU rekordní množství migrantů . Připomíná také, že minulý týden došlo na dané hranici, konkrétně v Röszke, k několika násilným pokusům o překročení hranic, při kterých musela stráž dokonce zasáhnout až střelbou.

Dotyčná se v příspěvku snaží varovat Slováky, aby neudělali stejnou chybu, jako země, které si pod rouškou falešného humanismu nechaly natrvalo a nevratně zničit aspekt vlastní jedinečnosti, kultury a identity.

„Slovensko je nádherná země s úžasným lidským potenciálem a národem, který už nejednou dokázal, že máme být nač hrdí, protože to, co dnes máme, je výsledek houževnaté vůle po staletí kované v ohni nelehkých a těžkých životních osudů nesčetných generací lidu žijícího od Podunajské nížiny až po majestátní skaliska našich Tater,“ dodává.

Závěrem pak připomněla, že i díky jejímu hlasu byl v roce 2017 přijat zákon, který zajistil, aby na Slovensku nemohlo dojít k výstavbě mešit. Tedy zákon, který má ochránit tamní křesťanskou společnost před vlivem jiných náboženství a ideologií.

„Toto jsou pro mě principiálně věci, od kterých nikdy neuhnu a vždy budu stát na straně konzervativních zvyklostí, tradičních společenských hodnot a národních zájmů. A proto, co se přijímání migrantů týče, za sebe říkám jasné NE!“ vzkázala závěrem.