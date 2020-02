Fico o potenciálním koaličním partnerovi: Nikdy neříkám nikdy. Čeká nás nemyslitelná aliance?

V rozhovoru pro slovenský deník Pravda předseda politické strany SMĚR – sociální demokracie Robert Fico přirovnal svou stranu ke španělskému fotbalovému klubu Barcelona. Podle něj se stejně jako ten známý tým z Katalánska SMĚR vždy nachází v situaci, kdy od něj očekávají drtivou výhru. Nehledě na dlouhou úspěšnou historii jeho strany, slovenská politická realita nutí provádět změny, a právě proto se Fico rozhodl nabídnout Peteru Pellegrinimu, aby se v této volební kampani postavil do čela strany. Podle slov bývalého premiéra si veškeré povinnosti týkající se volební kampaně rozdělili s Pellegrinim tak, že současný premiér se zabývá veřejnou částí kampaně, zatímco Fico tou vnitřní.

Druhý historický kompromis?

Předseda SMĚRu je toho názoru, že možnost předčasných voleb je poměrně vysoká. Říká totiž, že s velkou pravděpodobností po volbách vznikne patová situace, v níž se budou muset všichni zamyslet nad budoucí formou spolupráce . „Všichni se budou muset uklidnit, možná na dva-tři dny strčit hlavu do ledničky a až potom se setkat a bavit, jak bude vypadat další spolupráce,“ řekl Fico. Bývalý premiér prohlásil, že jeho strana chce ty volby vyhrát, ale i když se stane, že se ocitnou v opozici, tak se následně vrátí ještě silnější.

O koalici sestavené po volbách v roce 2016 Fico mluví jako o historickém kompromisu, jelikož se tehdy podařilo sjednotit ve stejné vládě takové různorodé strany, jako je SMĚR, SNS a Most-Híd. Nicméně podle Ficových slov spolupráce se stranou Bely Bugára moc úspěšná nebyla, poněvadž představitelé Most-Híd často postupovali proti zájmům SMĚRu. Dodává však, že neodmítá možnost uzavření jakékoliv koaliční dohody po letošních volbách, neboť podle něj v politice je možné všechno.

„V politice nemožné je možné. Nikdy neříkám nikdy. Nekomentujeme, s kým jdeme nebo nejdeme do vlády. Až po volbách přijde čas, kdy se budeme muset rozhodnout,“ vyjádřil se bývalý premiér.

Fico hovořil i o jednom z opozičních lídrů, předsedovi O’LaNO Igoru Matovičovi. Na otázku, zda si dovede představit Matoviče jako svého koaličního partnera, Robert Fico dal krátkou odpověď: „Promiňte, on je poloblázen. To je všechno, co můžu říct“. Nicméně ani takovou možnost podle všeho Fico neodmítá.