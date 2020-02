OĽaNO chce do voleb oznámit, zda nominuje Matoviče kandidátem na post premiéra. Je to ale nutné?

Hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) uvedlo, že chce do parlamentních voleb oznámit, kdo bude jeho kandidátem na post premiéra SR v případě, že by se stalo tou nejsilnější stranou seskupení, které bude sestavovat novou vládní koalici. Informovaly o tom Hlavné správy s odkazem na šéfa OĽaNO Igora Matoviče, který to řekl agentuře SITA.