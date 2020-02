Napětí ve slovenském parlamentu roste, do hádek se zapojily dokonce i ženy, lítala vulgární gesta. Video

Ostré názory si tentokrát vyměnily poslankyně Směru Jana Vaľová a poslankyně SaS Jana Cigániková.

Po projevech opozice se o slovo přihlásila Vaľová. Cigániková se ozvala, aniž by se přihlásila, píší Topky. „Prosím, nevykřikujte,“ řekla Vaľová.

„Já nejsem zmatená,“ odpověděla Cigániková. „Zmatená jste vy, když jste si sundala kalhotky na billboardech,“ dodala.

Předseda parlamentu Andrej Danko všechny zoufale napomínal. „Mluvte k tématu. Prosím, všichni slušně,“ řekl.

Pak se však k mikrofonu dostala Cigániková, která hovořila o tom, že Směr chce rozdávat důchodcům „z nakradených peněz“. Svůj projev zakončila vztyčeným prostředníkem. Valová to ihned řekla Dankovi. „Teď takhle mi ukázala,“ řekla Vaľová a gesto zopakovala. Cigániková se smála. „To nemyslíte vážně,“ reagoval Danko, který avizoval, že si vyžádá kamerové záznamy. Mezi ženami se strhla další hádka kvůli vulgárnímu gestu a Danko celou situaci uklidňoval. „Poprosím vás, věřím, že taková gesta se zde neudála.“

Cigániková pro Plusku své chování vysvětlila takto: „Vyjmenovávali jsme jim tam kauzy, kvůli kterým zmizelo ze státního rozpočtu 7 miliard eur. Co všechno za to mohlo být ve zdravotnictví? Fakt mě dostává, že za ty jejich zlodějny umírají lidé," řekla.

Mrzelo ji to o to více, že právě ona je v SaS „tou líderkou zdravotnictví“. „Celý ten čas ty lidi poslouchat, jak obhajují ty hrůzostrašné věci. Oni se tváří, že je to všechno vlastně v pořádku. Pro mě je to strašně důležitý svět a ne zcela jsem to zvládla,“ přiznala kající se poslankyně.

Blokáda parlamentu

„Neplánuji to zopakovat a ani si z toho dělat srandu. Nemyslím si, že toto někdy zopakuji. Ať je mi to ponaučením. Hrdá na to určitě nejsem a do parlamentu to nepatří,“ dodala.

Na úterý 18. února byla naplánována mimořádná schůze slovenských poslanců, která se měla věnovat třem vládním novelám a Istanbulské úmluvě. V parlamentu měly být projednány ve zkráceném režimu, ale kvůli šesti nezařazeným poslancům za PS/Spolu v čele s Miroslavem Beblavým se to nepodařilo – poslanci obklopili řečnický pult. Předseda Národní rady (NR SR) Andrej Danko tak jednání přerušil a přeložil ho na středu. Nezařazení opoziční poslanci však z místnosti parlamentu neodešli a nocovali tam, aby následující den svou blokádu prodloužili. A to udělali – jednání bylo znovu přerušeno a přesunuto o další den.

Ve čtvrtek proběhl třetí pokus blokování jednání NR SR obklopením řečnického pultu, konečně to však prolomil slovenský premiér Peter Pellegrini. Do sálu byly přineseny další pulty a pomocí jednoho z nich Pellegrini na opozici apeloval.