„Takové svinstvo naprosto odmítám.“ Předvolební kampaň na Slovensku pobouřila i Soukupa. Čtěte, oč jde

Redaktor bulvárního týdeníku Plus 7 dní Pavel Knapko se během rozhovoru premiéra a volebního lídra nejsilnější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Petra Pellegriniho ptal, kromě jiného, na jeho postoj vůči obsahu satirického portálu Zomri.sk. Na něm totiž lidé označují Pellegriniho za loutku v rukou šéfa Směru a expremiéra Roberta Fica a také si utahují z jeho údajné homosexuální orientace. Na dotaz reportéra, zda jsou narážky na jeho orientaci pravdivé, Pellegrini odpověděl, že ne.

Zmíněná pasáž rozhovoru s premiérem se do nejnovějšího vydání časopisu nedostala. Podle vydavatele News and Media Holding (NMH), který patří do skupiny Penta, nezveřejnění části rozhovoru o intimních otázkách vyžadoval sám premiér. Ve středu o tom informovala slovenská média.

„Všechny rozhovory s politickými lídry podléhaly autorizaci, včetně rozhovoru s předsedou vlády. Respondent rovněž vyjádřil nesouhlas s tím, aby byla zveřejněna ta část rozhovoru, která obsahovala intimní otázky,“ uvedlo NMH podle listu Denník N.

Podle tiskového odboru úřadu slovenské vlády Pellegrini také navrhl, aby byla vypuštěna i otázka ohledně zmíněného portálu Zomri.sk, aby mu nedělal reklamu. Na návrh úřad ale odpověď nedostal.

Šéfredaktorka odchází

„Lídr strany, který prostřednictvím svých čelních představitelů bojuje proti LGBT a do omílání otevírá marginální hodnotové otázky, zjevně se vymezující ve vztahu k sexuálním menšinám, by měl zvládnout otázky týkající se jeho orientace,“ napsala ve svém komentáři.

Šéfredaktorka týdeníku Plus 7 dní Katarína Šelestiaková kvůli danému rozhovoru podala výpověď. Svůj odchod oznámila na poslední straně aktuálního vydání týdeníku.

Rovněž dodala, že panika a nepřipravenost premiéra na takové téma jen potvrdilo, že otázky byly v tomto ohledu správně mířené.

Soukup: Jde o provokaci

Podle moderátora Jaromíra Soukupa je tento incident součástí předvolebního boje a jeho cílem nebylo nic jiného než provokace. Stojí si také za tím, že na něco takového neměl redaktor vůbec právo se ptát.

„Sexuální orientace je intimní věc, která se v médiích nerozebírá. Je to každého věc. Pokud nešlo ze strany novináře o neznalost novinářské etiky, tak muselo jít o provokaci. Jen pár dní před volbami... A takové svinstvo naprosto odmítám,“ prohlásil Soukup.

Stejný postoj zastává i český publicista Vít Štěpánek, který ve svém komentáři pro portál lidovky.cz píše, že tohle není profesionální žurnalistika.

„Co je to, prosím, za žurnalistiku, která z rozhovoru s premiérem udělá teatrálním způsobem téma, zda tento je, či není gay? Pokud ano, znamená to něco? A když není, znamená to něco jiného? Lepší? Horší? Nemusíme být fandové pana Pellegriniho, nicméně tady je třeba se ho zastat. V případě politiků jsou zajisté otázky na tělo v pořádku. Zajímejme se i nadále důsledně o to, co dobrého/špatného ten či onen ve funkci udělal, co připravuje, jestli někomu nepřihrál ‚malou domů‘ a tak dále. Ale ne o to, s kým a jak spí,“ uvedl.